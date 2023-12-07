«Джомтонг Чуваттана (Таи)» – «Рики Мацуока (Япо)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09-го декабря 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джомтонг Чуваттана (Таи) — Рики Мацуока (Япо). На ринге его участники появятся в 06:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джомтонг Чуваттана (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Джомтонг Чуваттана (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09-го декабря 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рики Мацуока (Япо), так что вряд ли в 06:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джомтонг Чуваттана (Таи) — Рики Мацуока (Япо):

победа Джомтонг Чуваттана (Таи) – 0, ничья – 0, победа Рики Мацуока (Япо) – 0

Прогноз на матч Джомтонг Чуваттана (Таи) – Рики Мацуока (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го декабря 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джомтонг Чуваттана (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Рики Мацуока (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джомтонг Чуваттана (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джомтонг Чуваттана (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джомтонг Чуваттана (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джомтонг Чуваттана (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джомтонг Чуваттана (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Рики Мацуока (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рики Мацуока (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рики Мацуока (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рики Мацуока (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Рики Мацуока (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Джомтонг Чуваттана (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джомтонг Чуваттана (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джомтонг Чуваттана (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джомтонг Чуваттана (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джомтонг Чуваттана (Таи) валится с ног. К тому же, Джомтонг Чуваттана (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джомтонг Чуваттана (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Рики Мацуока (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рики Мацуока (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рики Мацуока (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рики Мацуока (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джомтонг Чуваттана (Таи) – Рики Мацуока (Япо) 09.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джомтонг Чуваттана (Таи) и Рики Мацуока (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джомтонг Чуваттана (Таи) и Рики Мацуока (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Джомтонг Чуваттана (Таи) и Рики Мацуока (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джомтонг Чуваттана (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рики Мацуока (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Джомтонг Чуваттана (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Рики Мацуока (Япо) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Джомтонг Чуваттана (Таи) — Рики Мацуока (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рики Мацуока (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джомтонг Чуваттана (Таи)

Как бы Джомтонг Чуваттана (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джомтонг Чуваттана (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джомтонг Чуваттана (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джомтонг Чуваттана (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джомтонг Чуваттана (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Рики Мацуока (Япо)

В данный момент Рики Мацуока (Япо) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Рики Мацуока (Япо) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Рики Мацуока (Япо) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Рики Мацуока (Япо) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джомтонг Чуваттана (Таи) — Рики Мацуока (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го декабря 2023 года

Никто не сомневается, что Джомтонг Чуваттана (Таи) намного сильнее, чем Рики Мацуока (Япо), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Джомтонг Чуваттана (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Рики Мацуока (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джомтонг Чуваттана (Таи).