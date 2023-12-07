Еести Маауликул — ТСА Калев. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Эстонии (08.12.23)

08-го декабря в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Эстонии, в котором на своей площадке местный клуб Еести Маауликул примет соперника по национальному первенству ТСА Калев.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Еести Маауликул и ТСА Калев. Оно пройдет 08-го декабря, так что можно не сомневаться, что в 21:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Еести Маауликул — ТСА Калев:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Еести Маауликул — ТСА Калев, запланированное на 08-го декабря. Поставить на матч можно будет до 21:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба ТСА Калев была еще пять лет назад.

Еести Маауликул

Летом баскетбольный клуб Еести Маауликул устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Еести Маауликул одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



ТСА Калев

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб ТСА Калев пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК ТСА Калев сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Еести Маауликул — ТСА Калев. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Еести Маауликул — ТСА Калев, который организаторы собираются провести 08-го декабря. По московскому времени начало данной игры будет в 21:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Еести Маауликул.



Еести Маауликул — ТСА Калев (08-го декабря), ставки и коэффициенты

Еести Маауликул

В последние годы Еести Маауликул является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Еести Маауликул еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

ТСА Калев

В прошлом сезоне баскетбольный клуб ТСА Калев становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб ТСА Калев уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф ТСА Калев сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Еести Маауликул — ТСА Калев Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Еести Маауликул — ТСА Калев, который должен пройти 08-го декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Еести Маауликул в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Еести Маауликул — ТСА Калев: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Еести Маауликул провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Еести Маауликул показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Еести Маауликул и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб ТСА Калев все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба ТСА Калев также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб ТСА Калев продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Еести Маауликул — ТСА Калев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Еести Маауликул был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Еести Маауликул вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Еести Маауликул практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб ТСА Калев находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб ТСА Калев сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб ТСА Калев действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

