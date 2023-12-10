«Рохан Поланко (Дом)» – «Кит Хантер (США)». 10.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рохан Поланко (Дом) — Кит Хантер (США). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рохан Поланко (Дом) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 04:00 по московскому времени Рохан Поланко (Дом) и Кит Хантер (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10 декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рохан Поланко (Дом) и Кит Хантер (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рохан Поланко (Дом).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рохан Поланко (Дом) — Кит Хантер (США):

победа Рохан Поланко (Дом) – 1.1, ничья – 21, победа Кит Хантер (США) – 7.47

Прогноз на матч Рохан Поланко (Дом) – Кит Хантер (США) Бои, титульный бой, 10 декабря :

По коэффициенту 1.1 ставить на то, что выиграет Рохан Поланко (Дом) не очень выгодно, а вот Кит Хантер (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 7.47.

История личных встреч

На данный момент Рохан Поланко (Дом) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рохан Поланко (Дом) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рохан Поланко (Дом) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рохан Поланко (Дом) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Кит Хантер (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кит Хантер (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кит Хантер (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кит Хантер (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кит Хантер (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Рохан Поланко (Дом) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рохан Поланко (Дом) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рохан Поланко (Дом) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рохан Поланко (Дом) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рохан Поланко (Дом) валится с ног. К тому же, Рохан Поланко (Дом) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рохан Поланко (Дом) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Кит Хантер (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кит Хантер (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кит Хантер (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кит Хантер (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кит Хантер (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рохан Поланко (Дом) – Кит Хантер (США) 10.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рохан Поланко (Дом) и Кит Хантер (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рохан Поланко (Дом) и Кит Хантер (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рохан Поланко (Дом) и Кит Хантер (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рохан Поланко (Дом) и Кит Хантер (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Рохан Поланко (Дом) — Кит Хантер (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кит Хантер (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Рохан Поланко (Дом) — Кит Хантер (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кит Хантер (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Рохан Поланко (Дом)

Свою самую выдающуюся победу Рохан Поланко (Дом) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Рохан Поланко (Дом) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Рохан Поланко (Дом) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Рохан Поланко (Дом) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Рохан Поланко (Дом) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Кит Хантер (США)

На данный момент Кит Хантер (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Кит Хантер (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Кит Хантер (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Кит Хантер (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Кит Хантер (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Рохан Поланко (Дом) — Кит Хантер (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 10 декабря

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Рохан Поланко (Дом) — Кит Хантер (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Рохан Поланко (Дом), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Рохан Поланко (Дом) — Кит Хантер (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Рохан Поланко (Дом) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.