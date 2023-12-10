«Марк Магсайо (Фил)» – «Исаак Авелар (Мек)». 10.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 10.12.2023 должен состояться бой Марк Магсайо (Фил) — Исаак Авелар (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Марк Магсайо (Фил) и Исаак Авелар (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 10.12.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Марк Магсайо (Фил) — Исаак Авелар (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марк Магсайо (Фил) — Исаак Авелар (Мек):

победа Марк Магсайо (Фил) – 1.04, ничья – 26, победа Исаак Авелар (Мек) – 12

Прогноз на матч Марк Магсайо (Фил) – Исаак Авелар (Мек) Бои, титульный бой, 10.12.2023 :

По коэффициенту 1.04 ставить на то, что выиграет Марк Магсайо (Фил) не очень выгодно, а вот Исаак Авелар (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 12.

История личных встреч

На данный момент Марк Магсайо (Фил) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Марк Магсайо (Фил) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Марк Магсайо (Фил) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Марк Магсайо (Фил) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Исаак Авелар (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Исаак Авелар (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Исаак Авелар (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Исаак Авелар (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Исаак Авелар (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Марк Магсайо (Фил) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Марк Магсайо (Фил) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Марк Магсайо (Фил) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Марк Магсайо (Фил) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Исаак Авелар (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Исаак Авелар (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Исаак Авелар (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Исаак Авелар (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Исаак Авелар (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Исаак Авелар (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Исаак Авелар (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Марк Магсайо (Фил) – Исаак Авелар (Мек) 10.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Марк Магсайо (Фил) и Исаак Авелар (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Марк Магсайо (Фил) и Исаак Авелар (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Марк Магсайо (Фил) и Исаак Авелар (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Марк Магсайо (Фил) и Исаак Авелар (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Марк Магсайо (Фил) сейчас находится на пике формы, так что Исаак Авелар (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Марк Магсайо (Фил).

На чемпионский бой Марк Магсайо (Фил) — Исаак Авелар (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Исаак Авелар (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Марк Магсайо (Фил)

На самом деле Марк Магсайо (Фил) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Марк Магсайо (Фил) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Марк Магсайо (Фил) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Марк Магсайо (Фил) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Марк Магсайо (Фил) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Исаак Авелар (Мек)

Никаких высот Исаак Авелар (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Исаак Авелар (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Исаак Авелар (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Исаак Авелар (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Марк Магсайо (Фил) — Исаак Авелар (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 10.12.2023

На титульный бой Марк Магсайо (Фил) — Исаак Авелар (Мек) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Марк Магсайо (Фил) легко справится с таким соперником, как Исаак Авелар (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.