«Бенджамин Уиттакер (Вел)» – «Стивен Леонетти Дредхай (Ита)». 10.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 10-го декабря должен состояться бой Бенджамин Уиттакер (Вел) — Стивен Леонетти Дредхай (Ита), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Бенджамин Уиттакер (Вел) и Стивен Леонетти Дредхай (Ита) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Бенджамин Уиттакер (Вел) — Стивен Леонетти Дредхай (Ита) пройдет 10-го декабря, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Бенджамин Уиттакер (Вел) имеет две победы нокаутом, а Стивен Леонетти Дредхай (Ита) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бенджамин Уиттакер (Вел) — Стивен Леонетти Дредхай (Ита):

победа Бенджамин Уиттакер (Вел) – 0, ничья – 0, победа Стивен Леонетти Дредхай (Ита) – 0

Прогноз на матч Бенджамин Уиттакер (Вел) – Стивен Леонетти Дредхай (Ита) Бои, титульный бой, 10-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Бенджамин Уиттакер (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Стивен Леонетти Дредхай (Ита) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Бенджамин Уиттакер (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Бенджамин Уиттакер (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Бенджамин Уиттакер (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Бенджамин Уиттакер (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Бенджамин Уиттакер (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Бенджамин Уиттакер (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Стивен Леонетти Дредхай (Ита) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Стивен Леонетти Дредхай (Ита) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Стивен Леонетти Дредхай (Ита) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Стивен Леонетти Дредхай (Ита) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Стивен Леонетти Дредхай (Ита) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Бенджамин Уиттакер (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Бенджамин Уиттакер (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Бенджамин Уиттакер (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Бенджамин Уиттакер (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Бенджамин Уиттакер (Вел) валится с ног. К тому же, Бенджамин Уиттакер (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Бенджамин Уиттакер (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Стивен Леонетти Дредхай (Ита) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Стивен Леонетти Дредхай (Ита) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Стивен Леонетти Дредхай (Ита) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Стивен Леонетти Дредхай (Ита) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Стивен Леонетти Дредхай (Ита) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Стивен Леонетти Дредхай (Ита) должен задуматься о своей обороне.

Бенджамин Уиттакер (Вел) – Стивен Леонетти Дредхай (Ита) 10.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Бенджамин Уиттакер (Вел) и Стивен Леонетти Дредхай (Ита) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бенджамин Уиттакер (Вел) и Стивен Леонетти Дредхай (Ита) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Бенджамин Уиттакер (Вел) и Стивен Леонетти Дредхай (Ита) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Бенджамин Уиттакер (Вел) и Стивен Леонетти Дредхай (Ита) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Бенджамин Уиттакер (Вел) и Стивен Леонетти Дредхай (Ита) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Бенджамин Уиттакер (Вел) — Стивен Леонетти Дредхай (Ита) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Стивен Леонетти Дредхай (Ита).

Бенджамин Уиттакер (Вел)

Бенджамин Уиттакер (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Бенджамин Уиттакер (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Бенджамин Уиттакер (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Бенджамин Уиттакер (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Бенджамин Уиттакер (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Стивен Леонетти Дредхай (Ита)

На сегодняшний день Стивен Леонетти Дредхай (Ита) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Стивен Леонетти Дредхай (Ита) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Стивен Леонетти Дредхай (Ита) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Стивен Леонетти Дредхай (Ита) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Бенджамин Уиттакер (Вел) — Стивен Леонетти Дредхай (Ита). Прогноз и ставки на матч. Бои 10-го декабря

Несмотря на то, что Бенджамин Уиттакер (Вел) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Стивен Леонетти Дредхай (Ита) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Бенджамин Уиттакер (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Стивен Леонетти Дредхай (Ита) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Бенджамин Уиттакер (Вел).