Микульските/Фосса-Хуэрго — Кандиотто/Крывои. Прогноз, ставки на матч (09.12.23)

09-го декабря 2023 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Микульските/Фосса-Хуэрго , а противостоять в этом поединке будет Кандиотто/Крывои.



В 19:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Микульските/Фосса-Хуэрго и Кандиотто/Крывои. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 09-го декабря 2023 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Микульските/Фосса-Хуэрго — Кандиотто/Крывои. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Микульските/Фосса-Хуэрго имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го декабря 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кандиотто/Крывои. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Микульските/Фосса-Хуэрго имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Микульските/Фосса-Хуэрго

По непонятным причинам Микульските/Фосса-Хуэрго в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Микульските/Фосса-Хуэрго теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Микульските/Фосса-Хуэрго занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Микульските/Фосса-Хуэрго играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Микульските/Фосса-Хуэрго имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Кандиотто/Крывои

На этом турнире Кандиотто/Крывои играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кандиотто/Крывои все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кандиотто/Крывои не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кандиотто/Крывои уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кандиотто/Крывои на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кандиотто/Крывои пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Микульските/Фосса-Хуэрго — Кандиотто/Крывои

Микульските/Фосса-Хуэрго и Кандиотто/Крывои – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Микульските/Фосса-Хуэрго — Кандиотто/Крывои (09-го декабря 2023 года), ставки и коэффициенты

Микульските/Фосса-Хуэрго

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Микульските/Фосса-Хуэрго, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Микульските/Фосса-Хуэрго уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Микульските/Фосса-Хуэрго старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Микульските/Фосса-Хуэрго, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Микульските/Фосса-Хуэрго не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Микульските/Фосса-Хуэрго все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Микульските/Фосса-Хуэрго точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кандиотто/Крывои

Кандиотто/Крывои лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кандиотто/Крывои играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кандиотто/Крывои начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кандиотто/Крывои выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кандиотто/Крывои сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Микульските/Фосса-Хуэрго — Кандиотто/Крывои Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Микульските/Фосса-Хуэрго и Кандиотто/Крывои аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Микульските/Фосса-Хуэрго и Кандиотто/Крывои обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Микульските/Фосса-Хуэрго и Кандиотто/Крывои постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Микульските/Фосса-Хуэрго — Кандиотто/Крывои: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Микульските/Фосса-Хуэрго и Кандиотто/Крывои из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кандиотто/Крывои относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кандиотто/Крывои проводит второй или третий матч. А вот Микульските/Фосса-Хуэрго как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Микульските/Фосса-Хуэрго, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Микульските/Фосса-Хуэрго без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Микульските/Фосса-Хуэрго вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Микульските/Фосса-Хуэрго — Кандиотто/Крывои. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Микульските/Фосса-Хуэрго и Кандиотто/Крывои букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Микульските/Фосса-Хуэрго и Кандиотто/Крывои проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.