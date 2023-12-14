«Наджи Лопес (П-Рик)» – «Йилдо Депестре (США)». 14.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Наджи Лопес (П-Рик) проведет 14-го декабря 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Йилдо Депестре (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Наджи Лопес (П-Рик) — Йилдо Депестре (США) пройдет 14-го декабря 2023 года, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Наджи Лопес (П-Рик) имеет две победы нокаутом, а Йилдо Депестре (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Наджи Лопес (П-Рик) — Йилдо Депестре (США):

победа Наджи Лопес (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Йилдо Депестре (США) – 0

Прогноз на матч Наджи Лопес (П-Рик) – Йилдо Депестре (США) Бои, титульный бой, 14-го декабря 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Наджи Лопес (П-Рик) станет победителем боя. Если выиграет Йилдо Депестре (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Наджи Лопес (П-Рик) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Наджи Лопес (П-Рик) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Наджи Лопес (П-Рик) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Наджи Лопес (П-Рик) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Наджи Лопес (П-Рик) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Наджи Лопес (П-Рик) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Йилдо Депестре (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Йилдо Депестре (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Йилдо Депестре (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Йилдо Депестре (США) должен быть в хорошей физической форме. Йилдо Депестре (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Наджи Лопес (П-Рик) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Наджи Лопес (П-Рик) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Наджи Лопес (П-Рик) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Наджи Лопес (П-Рик) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Наджи Лопес (П-Рик) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Наджи Лопес (П-Рик) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Йилдо Депестре (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Йилдо Депестре (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Йилдо Депестре (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Йилдо Депестре (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Йилдо Депестре (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Наджи Лопес (П-Рик) – Йилдо Депестре (США) 14.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Наджи Лопес (П-Рик) и Йилдо Депестре (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Наджи Лопес (П-Рик) и Йилдо Депестре (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Наджи Лопес (П-Рик) и Йилдо Депестре (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Наджи Лопес (П-Рик) и Йилдо Депестре (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Наджи Лопес (П-Рик) — Йилдо Депестре (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Йилдо Депестре (США) выиграет нокаутом.

Титульный бой Наджи Лопес (П-Рик) — Йилдо Депестре (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Йилдо Депестре (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Наджи Лопес (П-Рик)

Как бы Наджи Лопес (П-Рик) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Наджи Лопес (П-Рик) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Наджи Лопес (П-Рик) дрался на ринге только с представителями своей страны. Наджи Лопес (П-Рик) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Наджи Лопес (П-Рик) совершенно не работает над собственной защитой.

Йилдо Депестре (США)

В своей карьере Йилдо Депестре (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Йилдо Депестре (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Йилдо Депестре (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Йилдо Депестре (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Наджи Лопес (П-Рик) — Йилдо Депестре (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го декабря 2023 года

Несмотря на то, что Наджи Лопес (П-Рик) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Йилдо Депестре (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Наджи Лопес (П-Рик) является очевидным фаворитом, ведь Йилдо Депестре (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.