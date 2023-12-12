«Лукас СантаМария (США)» – «Кэмерон Крейл (США)». 15.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15-го декабря состоится интересный поединок Лукас СантаМария (США) — Кэмерон Крейл (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 15-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лукас СантаМария (США) — Кэмерон Крейл (США). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лукас СантаМария (США) — Кэмерон Крейл (США):

победа Лукас СантаМария (США) – 0, ничья – 0, победа Кэмерон Крейл (США) – 0

Прогноз на матч Лукас СантаМария (США) – Кэмерон Крейл (США) Бои, титульный бой, 15-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Лукас СантаМария (США) — Кэмерон Крейл (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Лукас СантаМария (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Лукас СантаМария (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Лукас СантаМария (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Лукас СантаМария (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Кэмерон Крейл (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Кэмерон Крейл (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Кэмерон Крейл (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Кэмерон Крейл (США) должен быть в хорошей физической форме. Кэмерон Крейл (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Лукас СантаМария (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Лукас СантаМария (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Лукас СантаМария (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Лукас СантаМария (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Лукас СантаМария (США) валится с ног. К тому же, Лукас СантаМария (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Лукас СантаМария (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Кэмерон Крейл (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кэмерон Крейл (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кэмерон Крейл (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кэмерон Крейл (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кэмерон Крейл (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Лукас СантаМария (США) – Кэмерон Крейл (США) 15.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Лукас СантаМария (США) и Кэмерон Крейл (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Лукас СантаМария (США) и Кэмерон Крейл (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лукас СантаМария (США) и Кэмерон Крейл (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лукас СантаМария (США) и Кэмерон Крейл (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лукас СантаМария (США) и Кэмерон Крейл (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Лукас СантаМария (США) — Кэмерон Крейл (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кэмерон Крейл (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Лукас СантаМария (США) — Кэмерон Крейл (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кэмерон Крейл (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лукас СантаМария (США)

В своей профессиональной карьере Лукас СантаМария (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Лукас СантаМария (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Лукас СантаМария (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Лукас СантаМария (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Лукас СантаМария (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Кэмерон Крейл (США)

На данный момент Кэмерон Крейл (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Кэмерон Крейл (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Кэмерон Крейл (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Кэмерон Крейл (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Кэмерон Крейл (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Лукас СантаМария (США) — Кэмерон Крейл (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го декабря

Несмотря на то, что Лукас СантаМария (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кэмерон Крейл (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Лукас СантаМария (США) легко справится с таким соперником, как Кэмерон Крейл (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.