Мелихени Родригес Альвес/Це — Лодикова/Фосса-Хуэрго. Прогноз, ставки на матч(15.12.23)

Мелихени Родригес Альвес/Це — Лодикова/Фосса-Хуэрго (15-го декабря), ставки и коэффициенты

15-го декабря в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мелихени Родригес Альвес/Це , а противостоять в этом поединке будет Лодикова/Фосса-Хуэрго.



15-го декабря пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Мелихени Родригес Альвес/Це и Лодикова/Фосса-Хуэрго. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 00:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Мелихени Родригес Альвес/Це может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Мелихени Родригес Альвес/Це — Лодикова/Фосса-Хуэрго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 15-го декабря осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Мелихени Родригес Альвес/Це — Лодикова/Фосса-Хуэрго вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Мелихени Родригес Альвес/Це и Лодикова/Фосса-Хуэрго не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 00:00 по МСК.

Мелихени Родригес Альвес/Це

На данный момент Мелихени Родригес Альвес/Це является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Мелихени Родригес Альвес/Це поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Мелихени Родригес Альвес/Це пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Мелихени Родригес Альвес/Це слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Мелихени Родригес Альвес/Це будет более тщательно готовиться к поединку.



Лодикова/Фосса-Хуэрго

На этом турнире Лодикова/Фосса-Хуэрго играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лодикова/Фосса-Хуэрго все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лодикова/Фосса-Хуэрго не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лодикова/Фосса-Хуэрго уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лодикова/Фосса-Хуэрго на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лодикова/Фосса-Хуэрго пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мелихени Родригес Альвес/Це и Лодикова/Фосса-Хуэрго впервые будут встречаться между собой. Если Мелихени Родригес Альвес/Це уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лодикова/Фосса-Хуэрго пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мелихени Родригес Альвес/Це демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мелихени Родригес Альвес/Це – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мелихени Родригес Альвес/Це — Лодикова/Фосса-Хуэрго. Прогноз, ставки на матч(15.12.23)

Мелихени Родригес Альвес/Це

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мелихени Родригес Альвес/Це, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мелихени Родригес Альвес/Це уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мелихени Родригес Альвес/Це старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мелихени Родригес Альвес/Це, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мелихени Родригес Альвес/Це не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мелихени Родригес Альвес/Це все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мелихени Родригес Альвес/Це точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лодикова/Фосса-Хуэрго

На этом турнире Лодикова/Фосса-Хуэрго играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Лодикова/Фосса-Хуэрго надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Лодикова/Фосса-Хуэрго находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Лодикова/Фосса-Хуэрго считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Мелихени Родригес Альвес/Це — Лодикова/Фосса-Хуэрго Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мелихени Родригес Альвес/Це и Лодикова/Фосса-Хуэрго. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мелихени Родригес Альвес/Це — Лодикова/Фосса-Хуэрго: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мелихени Родригес Альвес/Це и Лодикова/Фосса-Хуэрго из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Лодикова/Фосса-Хуэрго относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Лодикова/Фосса-Хуэрго проводит второй или третий матч. А вот Мелихени Родригес Альвес/Це как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мелихени Родригес Альвес/Це, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мелихени Родригес Альвес/Це без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мелихени Родригес Альвес/Це вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мелихени Родригес Альвес/Це — Лодикова/Фосса-Хуэрго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Мелихени Родригес Альвес/Це и Лодикова/Фосса-Хуэрго, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.