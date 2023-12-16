«Джараэль Кромарти (США)» – «Ник Галанти (США)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го декабря 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джараэль Кромарти (США) — Ник Галанти (США). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джараэль Кромарти (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 03:00 по московскому времени Джараэль Кромарти (США) и Ник Галанти (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 16-го декабря 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джараэль Кромарти (США) и Ник Галанти (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джараэль Кромарти (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джараэль Кромарти (США) — Ник Галанти (США):

победа Джараэль Кромарти (США) – 0, ничья – 0, победа Ник Галанти (США) – 0

Прогноз на матч Джараэль Кромарти (США) – Ник Галанти (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря 2023 года :

Так как Джараэль Кромарти (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ник Галанти (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джараэль Кромарти (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джараэль Кромарти (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джараэль Кромарти (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джараэль Кромарти (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джараэль Кромарти (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Ник Галанти (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ник Галанти (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ник Галанти (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ник Галанти (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ник Галанти (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Джараэль Кромарти (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джараэль Кромарти (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джараэль Кромарти (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джараэль Кромарти (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джараэль Кромарти (США) валится с ног. К тому же, Джараэль Кромарти (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джараэль Кромарти (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Ник Галанти (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ник Галанти (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ник Галанти (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ник Галанти (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ник Галанти (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ник Галанти (США) должен задуматься о своей обороне.

Джараэль Кромарти (США) – Ник Галанти (США) 16.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джараэль Кромарти (США) и Ник Галанти (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джараэль Кромарти (США) и Ник Галанти (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Джараэль Кромарти (США) и Ник Галанти (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джараэль Кромарти (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ник Галанти (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Джараэль Кромарти (США) — Ник Галанти (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джараэль Кромарти (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джараэль Кромарти (США) и Ник Галанти (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ник Галанти (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джараэль Кромарти (США)

Хотя Джараэль Кромарти (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джараэль Кромарти (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джараэль Кромарти (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джараэль Кромарти (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джараэль Кромарти (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Ник Галанти (США)

Сейчас Ник Галанти (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Ник Галанти (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Ник Галанти (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Ник Галанти (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Ник Галанти (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джараэль Кромарти (США) — Ник Галанти (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря 2023 года

На титульный бой Джараэль Кромарти (США) — Ник Галанти (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джараэль Кромарти (США) — Ник Галанти (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ник Галанти (США) выиграет нокаутом.