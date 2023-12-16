«Брэндон Каррильо (США)» – «Корван Аллен (США)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16-го декабря состоится интересный поединок Брэндон Каррильо (США) — Корван Аллен (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Брэндон Каррильо (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Корван Аллен (США), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брэндон Каррильо (США) — Корван Аллен (США):

победа Брэндон Каррильо (США) – 0, ничья – 0, победа Корван Аллен (США) – 0

Прогноз на матч Брэндон Каррильо (США) – Корван Аллен (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Брэндон Каррильо (США) станет победителем боя. Если выиграет Корван Аллен (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Брэндон Каррильо (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Брэндон Каррильо (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Брэндон Каррильо (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Брэндон Каррильо (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Брэндон Каррильо (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Корван Аллен (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Корван Аллен (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Корван Аллен (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Корван Аллен (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Корван Аллен (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Брэндон Каррильо (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Брэндон Каррильо (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Брэндон Каррильо (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Брэндон Каррильо (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Корван Аллен (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Корван Аллен (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Корван Аллен (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Корван Аллен (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Корван Аллен (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Корван Аллен (США) должен задуматься о своей обороне.

Брэндон Каррильо (США) – Корван Аллен (США) 16.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Брэндон Каррильо (США) и Корван Аллен (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Брэндон Каррильо (США) и Корван Аллен (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Брэндон Каррильо (США) и Корван Аллен (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Брэндон Каррильо (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Корван Аллен (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Брэндон Каррильо (США) и Корван Аллен (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Брэндон Каррильо (США) — Корван Аллен (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Корван Аллен (США).

Брэндон Каррильо (США)

На самом деле Брэндон Каррильо (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Брэндон Каррильо (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Брэндон Каррильо (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Брэндон Каррильо (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Брэндон Каррильо (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Корван Аллен (США)

Сейчас Корван Аллен (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Корван Аллен (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Корван Аллен (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Корван Аллен (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Корван Аллен (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Брэндон Каррильо (США) — Корван Аллен (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Брэндон Каррильо (США) — Корван Аллен (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Брэндон Каррильо (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Брэндон Каррильо (США) сейчас находится на пике формы, так что Корван Аллен (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Брэндон Каррильо (США).