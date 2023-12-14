«Ронал Сиахан (Инз)» – «Эндрю Джонсон-Кабрера (США)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ронал Сиахан (Инз) — Эндрю Джонсон-Кабрера (США) на 16-го декабря 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ронал Сиахан (Инз) и Эндрю Джонсон-Кабрера (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

Сейчас Ронал Сиахан (Инз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16-го декабря 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эндрю Джонсон-Кабрера (США), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ронал Сиахан (Инз) — Эндрю Джонсон-Кабрера (США):

победа Ронал Сиахан (Инз) – 0, ничья – 0, победа Эндрю Джонсон-Кабрера (США) – 0

Прогноз на матч Ронал Сиахан (Инз) – Эндрю Джонсон-Кабрера (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря 2023 года :

Так как Ронал Сиахан (Инз) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Эндрю Джонсон-Кабрера (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Ронал Сиахан (Инз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ронал Сиахан (Инз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ронал Сиахан (Инз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ронал Сиахан (Инз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Эндрю Джонсон-Кабрера (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эндрю Джонсон-Кабрера (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эндрю Джонсон-Кабрера (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эндрю Джонсон-Кабрера (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эндрю Джонсон-Кабрера (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Ронал Сиахан (Инз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ронал Сиахан (Инз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ронал Сиахан (Инз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ронал Сиахан (Инз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ронал Сиахан (Инз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Эндрю Джонсон-Кабрера (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Эндрю Джонсон-Кабрера (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Эндрю Джонсон-Кабрера (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Эндрю Джонсон-Кабрера (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Эндрю Джонсон-Кабрера (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ронал Сиахан (Инз) – Эндрю Джонсон-Кабрера (США) 16.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ронал Сиахан (Инз) и Эндрю Джонсон-Кабрера (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ронал Сиахан (Инз) и Эндрю Джонсон-Кабрера (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ронал Сиахан (Инз) и Эндрю Джонсон-Кабрера (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ронал Сиахан (Инз) и Эндрю Джонсон-Кабрера (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ронал Сиахан (Инз) будет намного сильнее, чем Эндрю Джонсон-Кабрера (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Ронал Сиахан (Инз) в данный момент сильнее, нежели Эндрю Джонсон-Кабрера (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ронал Сиахан (Инз)

Ронал Сиахан (Инз) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Ронал Сиахан (Инз) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Ронал Сиахан (Инз) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Ронал Сиахан (Инз) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Ронал Сиахан (Инз) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Эндрю Джонсон-Кабрера (США)

На сегодняшний день Эндрю Джонсон-Кабрера (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Эндрю Джонсон-Кабрера (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Эндрю Джонсон-Кабрера (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Эндрю Джонсон-Кабрера (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Ронал Сиахан (Инз) — Эндрю Джонсон-Кабрера (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Ронал Сиахан (Инз) сейчас намного сильнее, чем Эндрю Джонсон-Кабрера (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Ронал Сиахан (Инз) — Эндрю Джонсон-Кабрера (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эндрю Джонсон-Кабрера (США) выиграет нокаутом.