«Холи Лов Сейна (Япо)» – «Тесса Де Ком (Нид)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Холи Лов Сейна (Япо) — Тесса Де Ком (Нид) на 16-го декабря 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Холи Лов Сейна (Япо) и Тесса Де Ком (Нид) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Холи Лов Сейна (Япо) — Тесса Де Ком (Нид) пройдет 16-го декабря 2023 года, и можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Холи Лов Сейна (Япо) имеет две победы нокаутом, а Тесса Де Ком (Нид) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Холи Лов Сейна (Япо) — Тесса Де Ком (Нид):

победа Холи Лов Сейна (Япо) – 0, ничья – 0, победа Тесса Де Ком (Нид) – 0

Прогноз на матч Холи Лов Сейна (Япо) – Тесса Де Ком (Нид) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря 2023 года :

Так как Холи Лов Сейна (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Тесса Де Ком (Нид) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Холи Лов Сейна (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Холи Лов Сейна (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Холи Лов Сейна (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Холи Лов Сейна (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Холи Лов Сейна (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Тесса Де Ком (Нид) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Тесса Де Ком (Нид) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Тесса Де Ком (Нид) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Тесса Де Ком (Нид) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Тесса Де Ком (Нид) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Холи Лов Сейна (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Холи Лов Сейна (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Холи Лов Сейна (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Холи Лов Сейна (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Холи Лов Сейна (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Холи Лов Сейна (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Тесса Де Ком (Нид) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Тесса Де Ком (Нид) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Тесса Де Ком (Нид) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Тесса Де Ком (Нид) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Тесса Де Ком (Нид), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Холи Лов Сейна (Япо) – Тесса Де Ком (Нид) 16.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Холи Лов Сейна (Япо) и Тесса Де Ком (Нид) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Холи Лов Сейна (Япо) и Тесса Де Ком (Нид). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Холи Лов Сейна (Япо) и Тесса Де Ком (Нид) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Холи Лов Сейна (Япо) и Тесса Де Ком (Нид) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Холи Лов Сейна (Япо) и Тесса Де Ком (Нид), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Холи Лов Сейна (Япо) выиграет бой.

Титульный бой Холи Лов Сейна (Япо) — Тесса Де Ком (Нид) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тесса Де Ком (Нид) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Холи Лов Сейна (Япо)

Так как Холи Лов Сейна (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Холи Лов Сейна (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Холи Лов Сейна (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Холи Лов Сейна (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Тесса Де Ком (Нид)

Тесса Де Ком (Нид) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Тесса Де Ком (Нид) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Тесса Де Ком (Нид) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Тесса Де Ком (Нид) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Тесса Де Ком (Нид) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Холи Лов Сейна (Япо) — Тесса Де Ком (Нид). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря 2023 года

На титульный бой Холи Лов Сейна (Япо) — Тесса Де Ком (Нид) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Холи Лов Сейна (Япо) и Тесса Де Ком (Нид), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Холи Лов Сейна (Япо) выиграет бой.