Коно/Масабайаши — Миёши/Хара Фрэнд. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.12.23)

19.12.2023 в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коно/Масабайаши , а противостоять в этом поединке будет Миёши/Хара Фрэнд.



Судья теннисного матча Коно/Масабайаши — Миёши/Хара Фрэнд должен дать знак о старте игры в 05:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 19.12.2023, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Коно/Масабайаши и Миёши/Хара Фрэнд более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Коно/Масабайаши имеет четыре победы, то Миёши/Хара Фрэнд может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коно/Масабайаши — Миёши/Хара Фрэнд:

19.12.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Коно/Масабайаши — Миёши/Хара Фрэнд. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 05:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Миёши/Хара Фрэнд, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Миёши/Хара Фрэнд выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Коно/Масабайаши

По непонятным причинам Коно/Масабайаши в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Коно/Масабайаши теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Коно/Масабайаши занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Коно/Масабайаши играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Коно/Масабайаши имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Миёши/Хара Фрэнд

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Миёши/Хара Фрэндв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Миёши/Хара Фрэнд играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Миёши/Хара Фрэнд держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Миёши/Хара Фрэнд демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Миёши/Хара Фрэнд находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Коно/Масабайаши — Миёши/Хара Фрэнд

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Коно/Масабайаши и Миёши/Хара Фрэнд впервые будут встречаться между собой. Если Коно/Масабайаши уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Миёши/Хара Фрэнд пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Коно/Масабайаши демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Коно/Масабайаши – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Коно/Масабайаши — Миёши/Хара Фрэнд. Прогноз, ставки на матч(19.12.23)

Коно/Масабайаши

Коно/Масабайаши не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Коно/Масабайаши любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Коно/Масабайаши умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Коно/Масабайаши не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Коно/Масабайаши умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Миёши/Хара Фрэнд

Миёши/Хара Фрэнд лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Миёши/Хара Фрэнд играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Миёши/Хара Фрэнд начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Миёши/Хара Фрэнд выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Миёши/Хара Фрэнд сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Коно/Масабайаши — Миёши/Хара Фрэнд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Коно/Масабайаши и Миёши/Хара Фрэнд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Коно/Масабайаши и Миёши/Хара Фрэнд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Коно/Масабайаши и Миёши/Хара Фрэнд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Коно/Масабайаши и Миёши/Хара Фрэнд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Коно/Масабайаши — Миёши/Хара Фрэнд: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Коно/Масабайаши и Миёши/Хара Фрэнд, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Коно/Масабайаши сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Миёши/Хара Фрэнд имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Коно/Масабайаши – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Коно/Масабайаши и Миёши/Хара Фрэнд на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коно/Масабайаши — Миёши/Хара Фрэнд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Коно/Масабайаши и Миёши/Хара Фрэнд. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Коно/Масабайаши и для Миёши/Хара Фрэнд, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.