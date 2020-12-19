Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян. Прогноз, ставки на матч (19.12.23)

19-го декабря 2023 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кудряшов/Лобанов , а противостоять в этом поединке будет Василев/Кукасян.



Кудряшов/Лобанов сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 19-го декабря 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Василев/Кукасян. По Москве данный поединок начнется в 17:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Василев/Кукасян, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 19-го декабря 2023 года встречаются Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян. Начало поединка запланировано на 17:00 по МСК. Кудряшов/Лобанов является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кудряшов/Лобанов

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Кудряшов/Лобанов находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Кудряшов/Лобанов является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Кудряшов/Лобанов умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Кудряшов/Лобанов обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Кудряшов/Лобанов может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Василев/Кукасян

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Василев/Кукасян на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Василев/Кукасян демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Василев/Кукасян имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Василев/Кукасян намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Василев/Кукасян не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Василев/Кукасян будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Василев/Кукасян и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Василев/Кукасян умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Кудряшов/Лобанов» — «Василев/Кукасян»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян 19-го декабря 2023 года

Кудряшов/Лобанов

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кудряшов/Лобанов выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кудряшов/Лобанов всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кудряшов/Лобанов уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кудряшов/Лобанов занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кудряшов/Лобанов больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кудряшов/Лобанов имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Василев/Кукасян

Выступать в зале Василев/Кукасян не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Василев/Кукасян старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Василев/Кукасян принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Василев/Кукасян демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Василев/Кукасян даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Василев/Кукасян хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян: будет сделан акцент на атакующий теннис

Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кудряшов/Лобанов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Василев/Кукасян хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кудряшов/Лобанов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Василев/Кукасян умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кудряшов/Лобанов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Василев/Кукасян вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кудряшов/Лобанов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.