«Алиби Идирис (Каз)» – «Эриссон Феррейра (Бра)». 21.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21.12.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Алиби Идирис (Каз) — Эриссон Феррейра (Бра). На ринге его участники появятся в 16:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Алиби Идирис (Каз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Алиби Идирис (Каз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21.12.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эриссон Феррейра (Бра), так что вряд ли в 16:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алиби Идирис (Каз) — Эриссон Феррейра (Бра):

победа Алиби Идирис (Каз) – 1.12, ничья – 75, победа Эриссон Феррейра (Бра) – 5.9

Прогноз на матч Алиби Идирис (Каз) – Эриссон Феррейра (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21.12.2023 :

Букмекерские конторы на бой Алиби Идирис (Каз) — Эриссон Феррейра (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.12 и 5.9.

История личных встреч

На данный момент Алиби Идирис (Каз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Алиби Идирис (Каз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Алиби Идирис (Каз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Алиби Идирис (Каз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Эриссон Феррейра (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эриссон Феррейра (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эриссон Феррейра (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эриссон Феррейра (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эриссон Феррейра (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Алиби Идирис (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Алиби Идирис (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Алиби Идирис (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Алиби Идирис (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Эриссон Феррейра (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эриссон Феррейра (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эриссон Феррейра (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эриссон Феррейра (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эриссон Феррейра (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эриссон Феррейра (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эриссон Феррейра (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Алиби Идирис (Каз) – Эриссон Феррейра (Бра) 21.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Алиби Идирис (Каз) и Эриссон Феррейра (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Алиби Идирис (Каз) и Эриссон Феррейра (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Алиби Идирис (Каз) и Эриссон Феррейра (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Алиби Идирис (Каз) и Эриссон Феррейра (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Алиби Идирис (Каз) и Эриссон Феррейра (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Алиби Идирис (Каз) — Эриссон Феррейра (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Алиби Идирис (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Алиби Идирис (Каз) в данный момент сильнее, нежели Эриссон Феррейра (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Алиби Идирис (Каз)

Несмотря на то, что Алиби Идирис (Каз) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Алиби Идирис (Каз) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Алиби Идирис (Каз) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Алиби Идирис (Каз) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Эриссон Феррейра (Бра)

Прошлый бой Эриссон Феррейра (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Эриссон Феррейра (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Эриссон Феррейра (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Эриссон Феррейра (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Алиби Идирис (Каз) — Эриссон Феррейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21.12.2023

Спортивные эксперты считают, что Алиби Идирис (Каз) сейчас намного сильнее, чем Эриссон Феррейра (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Алиби Идирис (Каз) является очевидным фаворитом, ведь Эриссон Феррейра (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.