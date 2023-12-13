«Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи)» – «Набиль Анан (Алж)». 22.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22.12.2023 состоится интересный поединок Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) — Набиль Анан (Алж), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 22.12.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) — Набиль Анан (Алж). По Москве начало данного поединка будет в 15:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) — Набиль Анан (Алж):

победа Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) – 0, ничья – 0, победа Набиль Анан (Алж) – 0

Прогноз на матч Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) – Набиль Анан (Алж) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.12.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) не очень выгодно, а вот Набиль Анан (Алж) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Набиль Анан (Алж) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Набиль Анан (Алж) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Набиль Анан (Алж) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Набиль Анан (Алж) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Набиль Анан (Алж) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Набиль Анан (Алж) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Набиль Анан (Алж) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Набиль Анан (Алж) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Набиль Анан (Алж) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Набиль Анан (Алж) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Набиль Анан (Алж) должен задуматься о своей обороне.

Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) – Набиль Анан (Алж) 22.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) и Набиль Анан (Алж). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) и Набиль Анан (Алж) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Набиль Анан (Алж) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Набиль Анан (Алж) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи).

Спортивные прогнозисты считают, что Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) в данный момент сильнее, нежели Набиль Анан (Алж), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи)

Как бы Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Набиль Анан (Алж)

Прошлый бой Набиль Анан (Алж) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Набиль Анан (Алж) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Набиль Анан (Алж) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Набиль Анан (Алж) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) — Набиль Анан (Алж). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.12.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) — Набиль Анан (Алж) собираются ставить на то, что сильнее будет Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Муангтай ПКСаенчаймуайтайжим (Таи) легко справится с таким соперником, как Набиль Анан (Алж). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.