Вики Ван Де Пеер — Кундали Маджгейн: соперники не будут долго запрягать

Прогноз и ставка на матч Вики Ван Де Пеер — Кундали Маджгейн 25 декабря

25 декабря в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вики Ван Де Пеер , а противостоять в этом поединке будет Кундали Маджгейн.



Вики Ван Де Пеер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25 декабря придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кундали Маджгейн. По Москве данный поединок начнется в 06:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кундали Маджгейн, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Вики Ван Де Пеер — Кундали Маджгейн. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Вики Ван Де Пеер имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25 декабря нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кундали Маджгейн. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Вики Ван Де Пеер имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Вики Ван Де Пеер

На данный момент Вики Ван Де Пеер является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Вики Ван Де Пеер однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Вики Ван Де Пеер демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Вики Ван Де Пеер хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Вики Ван Де Пеер часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Кундали Маджгейн

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кундали Маджгейн еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кундали Маджгейн постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кундали Маджгейн пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кундали Маджгейн не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кундали Маджгейн не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Вики Ван Де Пеер — Кундали Маджгейн. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Вики Ван Де Пеер — Кундали Маджгейн (25 декабря), ставки и коэффициенты

Вики Ван Де Пеер

Вики Ван Де Пеер не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Вики Ван Де Пеер любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Вики Ван Де Пеер умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Вики Ван Де Пеер не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Вики Ван Де Пеер умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Кундали Маджгейн

На этом турнире Кундали Маджгейн играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кундали Маджгейн какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кундали Маджгейн уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кундали Маджгейн много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кундали Маджгейн сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кундали Маджгейн не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вики Ван Де Пеер — Кундали Маджгейн Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вики Ван Де Пеер и Кундали Маджгейн начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вики Ван Де Пеер и Кундали Маджгейн показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вики Ван Де Пеер и Кундали Маджгейн провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вики Ван Де Пеер и Кундали Маджгейн действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вики Ван Де Пеер — Кундали Маджгейн: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вики Ван Де Пеер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вики Ван Де Пеер и Кундали Маджгейн отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кундали Маджгейн в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вики Ван Де Пеер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кундали Маджгейн сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вики Ван Де Пеер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вики Ван Де Пеер — Кундали Маджгейн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Вики Ван Де Пеер и Кундали Маджгейн. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Вики Ван Де Пеер и для Кундали Маджгейн, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.