Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс: команды сделают акцент на атаку

Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс (25-го декабря), ставки и коэффициенты

25-го декабря в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Мигель Бирмен примет соперника по национальному первенству Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс.



25-го декабря снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Сан-Мигель Бирмен – Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс, который начнется в 11:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Сан-Мигель Бирмен были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 25-го декабря в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 11:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен, одержав семь побед.

Сан-Мигель Бирмен

Летом баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба Сан-Мигель Бирмен собираются 25-го декабря активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 11:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс (25-го декабря), ставки и коэффициенты

Сан-Мигель Бирмен

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сан-Мигель Бирмен сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сан-Мигель Бирмен бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс

После того, как баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс, который должен пройти 25-го декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 11:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сан-Мигель Бирмен играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сан-Мигель Бирмен сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Мигель Бирмен — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сан-Мигель Бирмен уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сан-Мигель Бирмен составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.