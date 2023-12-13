Мария Цилинская — Екатерина Ковалевич. Прогноз, ставки на матч. Ace Belarus Cup (25.12.23)

25-го декабря 2023 года в 16:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Мария Цилинская , а противостоять в этом поединке будет Екатерина Ковалевич.



Мария Цилинская сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25-го декабря 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Екатерина Ковалевич. По Москве данный поединок начнется в 16:15. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Екатерина Ковалевич, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мария Цилинская — Екатерина Ковалевич:

Мария Цилинская имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25-го декабря 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Екатерина Ковалевич. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:15. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мария Цилинская имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мария Цилинская

Пока Мария Цилинская не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Мария Цилинская находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Мария Цилинская будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Мария Цилинская довольно неплохо играет на данном покрытии.



Екатерина Ковалевич

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Екатерина Ковалевичв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Екатерина Ковалевич играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Екатерина Ковалевич держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Екатерина Ковалевич демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Екатерина Ковалевич находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Мария Цилинская — Екатерина Ковалевич (25-го декабря 2023 года), ставки и коэффициенты

Мария Цилинская

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Мария Цилинская проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Мария Цилинская в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Мария Цилинская больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Мария Цилинская уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Екатерина Ковалевич

Екатерина Ковалевич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Екатерина Ковалевич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Екатерина Ковалевич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Екатерина Ковалевич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Екатерина Ковалевич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мария Цилинская — Екатерина Ковалевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мария Цилинская и Екатерина Ковалевич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мария Цилинская и Екатерина Ковалевич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мария Цилинская и Екатерина Ковалевич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мария Цилинская и Екатерина Ковалевич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мария Цилинская — Екатерина Ковалевич: снова ждем результативной игры

Мария Цилинская и Екатерина Ковалевич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мария Цилинская имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Екатерина Ковалевич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мария Цилинская. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Екатерина Ковалевич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мария Цилинская довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Екатерина Ковалевич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мария Цилинская.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Цилинская — Екатерина Ковалевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мария Цилинская и Екатерина Ковалевич букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мария Цилинская и Екатерина Ковалевич проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.