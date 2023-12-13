Сакраменто Кингз (Dema21) — Милуоки Бакс (Padiy). Прогноз, ставки на матч(25.12.23)

Прогноз и ставка на матч Сакраменто Кингз (Dema21) — Милуоки Бакс (Padiy) 25-го декабря 2023 года

25-го декабря 2023 года в 09:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Сакраменто Кингз (Dema21) примет соперника по национальному первенству Милуоки Бакс (Padiy).



Баскетболисты клубов Сакраменто Кингз (Dema21) и Милуоки Бакс (Padiy) в 09:20 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 25-го декабря 2023 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Сакраменто Кингз (Dema21) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Сакраменто Кингз (Dema21) также является лидером по количеству побед.



Сакраменто Кингз (Dema21) — Милуоки Бакс (Padiy). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (Dema21) намерены 25-го декабря 2023 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Милуоки Бакс (Padiy). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 09:20 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Сакраменто Кингз (Dema21)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (Dema21) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Сакраменто Кингз (Dema21) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Сакраменто Кингз (Dema21) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Милуоки Бакс (Padiy)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Padiy) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Padiy) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Padiy) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Сакраменто Кингз (Dema21) — Милуоки Бакс (Padiy), запланированного на 25-го декабря 2023 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 09:20 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Сакраменто Кингз (Dema21) и Милуоки Бакс (Padiy) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (Dema21).



Сакраменто Кингз (Dema21) — Милуоки Бакс (Padiy). Прогноз, ставки на матч(25.12.23)

Сакраменто Кингз (Dema21)

Сейчас баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Dema21) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Dema21) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сакраменто Кингз (Dema21) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Милуоки Бакс (Padiy)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Padiy) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Padiy) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Милуоки Бакс (Padiy) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сакраменто Кингз (Dema21) — Милуоки Бакс (Padiy) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 25-го декабря 2023 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Сакраменто Кингз (Dema21) — Милуоки Бакс (Padiy), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 09:20 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Сакраменто Кингз (Dema21) — Милуоки Бакс (Padiy): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Dema21) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Dema21) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Сакраменто Кингз (Dema21) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Padiy) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Милуоки Бакс (Padiy) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Padiy) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сакраменто Кингз (Dema21) — Милуоки Бакс (Padiy). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Dema21) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Dema21) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сакраменто Кингз (Dema21) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Padiy) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Padiy) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Padiy) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

