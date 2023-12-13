Улан-Батор ТГЛ — Гарид: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз и ставка на матч Улан-Батор ТГЛ — Гарид 26 декабря

26 декабря в 10:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Монголии, в котором на своей площадке местный клуб Улан-Батор ТГЛ примет соперника по национальному первенству Гарид.



26 декабря снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Улан-Батор ТГЛ – Гарид, который начнется в 10:40 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Улан-Батор ТГЛ были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Улан-Батор ТГЛ — Гарид. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Улан-Батор ТГЛ и Гарид собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 26 декабря. Ее начало будет в 10:40 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Улан-Батор ТГЛ

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Улан-Батор ТГЛ переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Улан-Батор ТГЛ больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Улан-Батор ТГЛ еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Гарид

Президент баскетбольного клуба Гарид ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Гарид сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Гарид в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Улан-Батор ТГЛ — Гарид. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 26 декабря в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Улан-Батор ТГЛ — Гарид. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 10:40 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Улан-Батор ТГЛ дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Гарид удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Улан-Батор ТГЛ — Гарид 26 декабря

Улан-Батор ТГЛ

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Улан-Батор ТГЛ наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Улан-Батор ТГЛ сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Улан-Батор ТГЛ всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Улан-Батор ТГЛ бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Гарид

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Гарид становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Гарид уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Гарид сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Улан-Батор ТГЛ — Гарид Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Улан-Батор ТГЛ после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26 декабря сыграет матч против БК Гарид. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:40 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Улан-Батор ТГЛ также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Улан-Батор ТГЛ — Гарид: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Улан-Батор ТГЛ проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Улан-Батор ТГЛ позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Улан-Батор ТГЛ играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Улан-Батор ТГЛ сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Гарид был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Гарид выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Гарид немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Улан-Батор ТГЛ — Гарид. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Улан-Батор ТГЛ просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Улан-Батор ТГЛ совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Улан-Батор ТГЛ выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Гарид показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Гарид получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Гарид сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.