«Кароль Ришавы (Свк)» – «Абоубакар Тоункара (Фра)». 29.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кароль Ришавы (Свк) проведет 29.12.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Абоубакар Тоункара (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 29.12.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кароль Ришавы (Свк) — Абоубакар Тоункара (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кароль Ришавы (Свк) — Абоубакар Тоункара (Фра):

победа Кароль Ришавы (Свк) – 0, ничья – 0, победа Абоубакар Тоункара (Фра) – 0

Прогноз на матч Кароль Ришавы (Свк) – Абоубакар Тоункара (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29.12.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Кароль Ришавы (Свк) не очень выгодно, а вот Абоубакар Тоункара (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Кароль Ришавы (Свк) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кароль Ришавы (Свк) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кароль Ришавы (Свк) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кароль Ришавы (Свк) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кароль Ришавы (Свк) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кароль Ришавы (Свк) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кароль Ришавы (Свк) может и не устоять на ногах.

Абоубакар Тоункара (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Абоубакар Тоункара (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Абоубакар Тоункара (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Абоубакар Тоункара (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Абоубакар Тоункара (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Кароль Ришавы (Свк) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кароль Ришавы (Свк) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кароль Ришавы (Свк) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кароль Ришавы (Свк) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кароль Ришавы (Свк) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Абоубакар Тоункара (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Абоубакар Тоункара (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Абоубакар Тоункара (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Абоубакар Тоункара (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Абоубакар Тоункара (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Кароль Ришавы (Свк) – Абоубакар Тоункара (Фра) 29.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кароль Ришавы (Свк) и Абоубакар Тоункара (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Кароль Ришавы (Свк) и Абоубакар Тоункара (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кароль Ришавы (Свк) и Абоубакар Тоункара (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кароль Ришавы (Свк) и Абоубакар Тоункара (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кароль Ришавы (Свк) сейчас находится на пике формы, так что Абоубакар Тоункара (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кароль Ришавы (Свк).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кароль Ришавы (Свк) — Абоубакар Тоункара (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Абоубакар Тоункара (Фра).

Кароль Ришавы (Свк)

Как бы Кароль Ришавы (Свк) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Кароль Ришавы (Свк) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Кароль Ришавы (Свк) дрался на ринге только с представителями своей страны. Кароль Ришавы (Свк) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Кароль Ришавы (Свк) совершенно не работает над собственной защитой.

Абоубакар Тоункара (Фра)

Сейчас Абоубакар Тоункара (Фра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Абоубакар Тоункара (Фра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Абоубакар Тоункара (Фра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Абоубакар Тоункара (Фра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Абоубакар Тоункара (Фра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Кароль Ришавы (Свк) — Абоубакар Тоункара (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29.12.2023

Вряд ли Кароль Ришавы (Свк) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Абоубакар Тоункара (Фра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кароль Ришавы (Свк) и Абоубакар Тоункара (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кароль Ришавы (Свк) выиграет бой.

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