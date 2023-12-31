«Юки Мотоя (Япо)» – «Винс Моралес (США)». 31.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 31 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Юки Мотоя (Япо) — Винс Моралес (США). На ринге его участники появятся в 08:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Юки Мотоя (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 08:00 по московскому времени Юки Мотоя (Япо) и Винс Моралес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 31 декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юки Мотоя (Япо) и Винс Моралес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юки Мотоя (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юки Мотоя (Япо) — Винс Моралес (США):

победа Юки Мотоя (Япо) – 1.697, ничья – 46, победа Винс Моралес (США) – 2.182

Прогноз на матч Юки Мотоя (Япо) – Винс Моралес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Юки Мотоя (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.697. А котировка на то, что Винс Моралес (США) будет сильнее повысилась до 2.182.

История личных встреч

Юки Мотоя (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Юки Мотоя (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Юки Мотоя (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Юки Мотоя (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Юки Мотоя (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Юки Мотоя (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Юки Мотоя (Япо) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Винс Моралес (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Винс Моралес (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Винс Моралес (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Винс Моралес (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Винс Моралес (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Юки Мотоя (Япо) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Юки Мотоя (Япо) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Юки Мотоя (Япо) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Юки Мотоя (Япо) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Юки Мотоя (Япо) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Винс Моралес (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Винс Моралес (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Винс Моралес (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Винс Моралес (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Юки Мотоя (Япо) – Винс Моралес (США) 31.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Юки Мотоя (Япо) и Винс Моралес (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Юки Мотоя (Япо) и Винс Моралес (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Юки Мотоя (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Винс Моралес (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Юки Мотоя (Япо) и Винс Моралес (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Винс Моралес (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Юки Мотоя (Япо)

Юки Мотоя (Япо) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Юки Мотоя (Япо) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Юки Мотоя (Япо) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Юки Мотоя (Япо) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Юки Мотоя (Япо) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Винс Моралес (США)

В своей карьере Винс Моралес (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Винс Моралес (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Винс Моралес (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Винс Моралес (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Юки Мотоя (Япо) — Винс Моралес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31 декабря

Так как Юки Мотоя (Япо) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Винс Моралес (США).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Юки Мотоя (Япо) и Винс Моралес (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Юки Мотоя (Япо) выиграет бой.

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