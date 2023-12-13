«Кевин Дэнцлер (США)» – «Алджамейн Стерлинг (США)». 31.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 31-го декабря состоится интересный поединок Кевин Дэнцлер (США) — Алджамейн Стерлинг (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:55 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Кевин Дэнцлер (США) — Алджамейн Стерлинг (США) пройдет 31-го декабря, и можно не сомневаться, что в 04:55 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Кевин Дэнцлер (США) имеет две победы нокаутом, а Алджамейн Стерлинг (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кевин Дэнцлер (США) — Алджамейн Стерлинг (США):

победа Кевин Дэнцлер (США) – 2.536, ничья – 30, победа Алджамейн Стерлинг (США) – 1.54

Прогноз на матч Кевин Дэнцлер (США) – Алджамейн Стерлинг (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Кевин Дэнцлер (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.536. А котировка на то, что Алджамейн Стерлинг (США) будет сильнее повысилась до 1.54.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кевин Дэнцлер (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кевин Дэнцлер (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кевин Дэнцлер (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кевин Дэнцлер (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кевин Дэнцлер (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кевин Дэнцлер (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Алджамейн Стерлинг (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Алджамейн Стерлинг (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Алджамейн Стерлинг (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Алджамейн Стерлинг (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Алджамейн Стерлинг (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Кевин Дэнцлер (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кевин Дэнцлер (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кевин Дэнцлер (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кевин Дэнцлер (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кевин Дэнцлер (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Алджамейн Стерлинг (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Алджамейн Стерлинг (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Алджамейн Стерлинг (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Алджамейн Стерлинг (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Алджамейн Стерлинг (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Кевин Дэнцлер (США) – Алджамейн Стерлинг (США) 31.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Кевин Дэнцлер (США) и Алджамейн Стерлинг (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кевин Дэнцлер (США) и Алджамейн Стерлинг (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Кевин Дэнцлер (США) и Алджамейн Стерлинг (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Кевин Дэнцлер (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Алджамейн Стерлинг (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кевин Дэнцлер (США) — Алджамейн Стерлинг (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Алджамейн Стерлинг (США) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Кевин Дэнцлер (США) в данный момент сильнее, нежели Алджамейн Стерлинг (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кевин Дэнцлер (США)

Так как Кевин Дэнцлер (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Кевин Дэнцлер (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Кевин Дэнцлер (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Кевин Дэнцлер (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Алджамейн Стерлинг (США)

Уже несколько лет Алджамейн Стерлинг (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Алджамейн Стерлинг (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Алджамейн Стерлинг (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Кевин Дэнцлер (США) — Алджамейн Стерлинг (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31-го декабря

Так как Кевин Дэнцлер (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Алджамейн Стерлинг (США).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Кевин Дэнцлер (США) — Алджамейн Стерлинг (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Кевин Дэнцлер (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat0-1018005-prognoz-leyla-anni-fernandez-daniela-segel-31-dekabrya-stavki-i-koefficienty/

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