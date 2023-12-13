Гуркач/Швёнтек — Давидович Фокина/Соррибес-Тормо. Прогноз, ставки на матч(01.01.24)

Прогноз и ставка на матч Гуркач/Швёнтек — Давидович Фокина/Соррибес-Тормо 01 января

01 января в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Юнайтед Кап, в котором на корт выйдут Гуркач/Швёнтек , а противостоять в этом поединке будет Давидович Фокина/Соррибес-Тормо.



Буквально несколько дней назад Гуркач/Швёнтек и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо играли свои матчи, а теперь уже 01 января им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 08:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Гуркач/Швёнтек имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуркач/Швёнтек — Давидович Фокина/Соррибес-Тормо:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01 января, так что в разделе тенниса можно найти поединок Гуркач/Швёнтек — Давидович Фокина/Соррибес-Тормо. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 08:00 по Москве, пока не начался поединок. Гуркач/Швёнтек и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Гуркач/Швёнтек

В большинстве своих выигранных поединков Гуркач/Швёнтек берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Гуркач/Швёнтек с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Гуркач/Швёнтек сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Гуркач/Швёнтек также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Давидович Фокина/Соррибес-Тормо

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Давидович Фокина/Соррибес-Тормов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Давидович Фокина/Соррибес-Тормо играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Давидович Фокина/Соррибес-Тормо держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Давидович Фокина/Соррибес-Тормо демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Давидович Фокина/Соррибес-Тормо находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Гуркач/Швёнтек — Давидович Фокина/Соррибес-Тормо

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Гуркач/Швёнтек и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Гуркач/Швёнтек и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Гуркач/Швёнтек — Давидович Фокина/Соррибес-Тормо. Прогноз, ставки на матч(01.01.24)

Гуркач/Швёнтек

На данный момент Гуркач/Швёнтек занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Гуркач/Швёнтек снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Гуркач/Швёнтек не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Гуркач/Швёнтек не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Давидович Фокина/Соррибес-Тормо

Давидович Фокина/Соррибес-Тормо лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Давидович Фокина/Соррибес-Тормо играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Давидович Фокина/Соррибес-Тормо начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Давидович Фокина/Соррибес-Тормо выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Давидович Фокина/Соррибес-Тормо сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Гуркач/Швёнтек — Давидович Фокина/Соррибес-Тормо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гуркач/Швёнтек и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гуркач/Швёнтек и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гуркач/Швёнтек, и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гуркач/Швёнтек — Давидович Фокина/Соррибес-Тормо: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гуркач/Швёнтек имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гуркач/Швёнтек и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Давидович Фокина/Соррибес-Тормо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гуркач/Швёнтек превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Давидович Фокина/Соррибес-Тормо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гуркач/Швёнтек гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуркач/Швёнтек — Давидович Фокина/Соррибес-Тормо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гуркач/Швёнтек и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гуркач/Швёнтек и Давидович Фокина/Соррибес-Тормо проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-734056-prognoz-na-match-ssha-avstraliya-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-01-01-24/