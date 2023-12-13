«Рауль Куриэль Гарсия (Мек)» – «Элиас Диас (США)». 07.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 07 января состоится интересный поединок Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Элиас Диас (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 07 января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Элиас Диас (США). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Элиас Диас (США):

победа Рауль Куриэль Гарсия (Мек) – 1.05, ничья – 25, победа Элиас Диас (США) – 11.9

Прогноз на матч Рауль Куриэль Гарсия (Мек) – Элиас Диас (США) Бои, титульный бой, 07 января :

По коэффициенту 1.05 ставить на то, что выиграет Рауль Куриэль Гарсия (Мек) не очень выгодно, а вот Элиас Диас (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 11.9.

История личных встреч

На профессиональном ринге Рауль Куриэль Гарсия (Мек) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Рауль Куриэль Гарсия (Мек) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Рауль Куриэль Гарсия (Мек) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Рауль Куриэль Гарсия (Мек) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Рауль Куриэль Гарсия (Мек) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Элиас Диас (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Элиас Диас (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Элиас Диас (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Элиас Диас (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Элиас Диас (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Рауль Куриэль Гарсия (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Рауль Куриэль Гарсия (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Рауль Куриэль Гарсия (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Рауль Куриэль Гарсия (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Рауль Куриэль Гарсия (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Элиас Диас (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Элиас Диас (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Элиас Диас (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Элиас Диас (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Элиас Диас (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рауль Куриэль Гарсия (Мек) – Элиас Диас (США) 07.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Элиас Диас (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Элиас Диас (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Элиас Диас (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Элиас Диас (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Элиас Диас (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Элиас Диас (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Рауль Куриэль Гарсия (Мек)

Рауль Куриэль Гарсия (Мек) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Рауль Куриэль Гарсия (Мек) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Рауль Куриэль Гарсия (Мек) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Рауль Куриэль Гарсия (Мек) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Рауль Куриэль Гарсия (Мек) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Элиас Диас (США)

Последний раз Элиас Диас (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Элиас Диас (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Элиас Диас (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Элиас Диас (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Элиас Диас (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Элиас Диас (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Элиас Диас (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 07 января

Никто не сомневается, что Рауль Куриэль Гарсия (Мек) намного сильнее, чем Элиас Диас (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Элиас Диас (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Элиас Диас (США) выиграет нокаутом.

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