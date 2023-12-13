Присцилла Хон — Эмерсон Джонс. Прогноз, ставки на матч (08.01.24)

08.01.2024 в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Присцилла Хон , а противостоять в этом поединке будет Эмерсон Джонс.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 08.01.2024, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Присцилла Хон — Эмерсон Джонс. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 08:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Присцилла Хон, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Присцилла Хон — Эмерсон Джонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 08.01.2024 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Присцилла Хон — Эмерсон Джонс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Присцилла Хон и Эмерсон Джонс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 08:00 по МСК.

Присцилла Хон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Присцилла Хон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Присцилла Хон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Присцилла Хон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Присцилла Хон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Присцилла Хон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Эмерсон Джонс

На этом турнире Эмерсон Джонс играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Эмерсон Джонс все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Эмерсон Джонс не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Эмерсон Джонс уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Эмерсон Джонс на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Эмерсон Джонс пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Присцилла Хон — Эмерсон Джонс

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Присцилла Хон и Эмерсон Джонс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Присцилла Хон — Эмерсон Джонс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.01.24)

Присцилла Хон

К данному турниру Присцилла Хон подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Присцилла Хон находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Присцилла Хон не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Присцилла Хон старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Присцилла Хон демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Эмерсон Джонс

В этом сезоне Эмерсон Джонс не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Эмерсон Джонс сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Эмерсон Джонс допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Эмерсон Джонс допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Эмерсон Джонс демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Присцилла Хон — Эмерсон Джонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Присцилла Хон и Эмерсон Джонс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Присцилла Хон — Эмерсон Джонс: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Присцилла Хон и Эмерсон Джонс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Присцилла Хон сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Эмерсон Джонс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Присцилла Хон – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Присцилла Хон и Эмерсон Джонс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Присцилла Хон — Эмерсон Джонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Присцилла Хон и Эмерсон Джонс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Присцилла Хон и для Эмерсон Джонс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-737745-stavki-na-match-solana-sierra-elza-zhakemo-prognoz-na-tennis-ot-08-01-24/