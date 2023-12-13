Wings (жен) — Liberty (жен). Прогноз, ставки на матч. IPBL (08.01.24)

08-го января в 07:58 по МСК состоится матч в рамках чемпионата IPBL, в котором на своей площадке местный клуб Wings (жен) примет соперника по национальному первенству Liberty (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Wings (жен) и Liberty (жен). Оно пройдет 08-го января, так что можно не сомневаться, что в 07:58 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Wings (жен) — Liberty (жен):

На 08-го января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Wings (жен) — Liberty (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 07:58 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Wings (жен), одержав семь побед.

Wings (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Wings (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Wings (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Wings (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Liberty (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Liberty (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Liberty (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

Главный тренер баскетбольного клуба Wings (жен) пообещал, что 08-го января его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 07:58 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Liberty (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Wings (жен) — Liberty (жен) 08-го января

Wings (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Wings (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Wings (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Liberty (жен)

После того, как баскетбольный клуб Liberty (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Liberty (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Liberty (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Wings (жен) — Liberty (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 08-го января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Wings (жен) — Liberty (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 07:58 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Wings (жен) — Liberty (жен): команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Wings (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Wings (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Wings (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Wings (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Liberty (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Liberty (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Liberty (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Wings (жен) — Liberty (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Wings (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Wings (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Wings (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Liberty (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Liberty (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat4-737579-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-anastasiya-potapova-lesya-curenko-08-01-24/