Виллануэва/Паз — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.24)

Прогноз и ставка на матч Виллануэва/Паз — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова 11-го января 2024 года

11-го января 2024 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Виллануэва/Паз , а противостоять в этом поединке будет Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 11-го января 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Виллануэва/Паз — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Виллануэва/Паз, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виллануэва/Паз — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова:

Виллануэва/Паз имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11-го января 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Виллануэва/Паз имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Виллануэва/Паз

Виллануэва/Паз отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Виллануэва/Паз проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Виллануэва/Паз проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Виллануэва/Паз играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Виллануэва/Паз больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

Нынешняя форма, которую демонстрирует Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Виллануэва/Паз и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Виллануэва/Паз — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.24)

Виллануэва/Паз

На этом турнире именно Виллануэва/Паз может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Виллануэва/Паз отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Виллануэва/Паз еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Виллануэва/Паз не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

Этот сезон Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Виллануэва/Паз — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Виллануэва/Паз и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Виллануэва/Паз и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Виллануэва/Паз и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Виллануэва/Паз и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Виллануэва/Паз — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Виллануэва/Паз имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Виллануэва/Паз и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Виллануэва/Паз превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Виллануэва/Паз гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виллануэва/Паз — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Виллануэва/Паз и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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