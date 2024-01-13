«Уэс Шульц (США)» – «Морис Моррис (США)». 13.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13 января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Уэс Шульц (США) — Морис Моррис (США). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Уэс Шульц (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 05:00 по московскому времени Уэс Шульц (США) и Морис Моррис (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13 января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Уэс Шульц (США) и Морис Моррис (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Уэс Шульц (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уэс Шульц (США) — Морис Моррис (США):

победа Уэс Шульц (США) – 1.311, ничья – 55, победа Морис Моррис (США) – 3.425

Прогноз на матч Уэс Шульц (США) – Морис Моррис (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 января :

Ставки по коэффициенту 1.311 окажутся выигрышными, если Уэс Шульц (США) станет победителем боя. Если выиграет Морис Моррис (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.425.

История личных встреч

На профессиональном ринге Уэс Шульц (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Уэс Шульц (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Уэс Шульц (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Уэс Шульц (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Уэс Шульц (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Морис Моррис (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Морис Моррис (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Морис Моррис (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Морис Моррис (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Морис Моррис (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Уэс Шульц (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Уэс Шульц (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Уэс Шульц (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Уэс Шульц (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Уэс Шульц (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Уэс Шульц (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Морис Моррис (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Морис Моррис (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Морис Моррис (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Морис Моррис (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Морис Моррис (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Морис Моррис (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Морис Моррис (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Уэс Шульц (США) – Морис Моррис (США) 13.01.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Уэс Шульц (США) и Морис Моррис (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Уэс Шульц (США) и Морис Моррис (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Уэс Шульц (США) и Морис Моррис (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Уэс Шульц (США) и Морис Моррис (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Уэс Шульц (США) и Морис Моррис (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Уэс Шульц (США) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Уэс Шульц (США) и Морис Моррис (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Морис Моррис (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Уэс Шульц (США)

В своей профессиональной карьере Уэс Шульц (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Уэс Шульц (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Уэс Шульц (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Уэс Шульц (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Уэс Шульц (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Морис Моррис (США)

Морис Моррис (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Морис Моррис (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Морис Моррис (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Морис Моррис (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Морис Моррис (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Уэс Шульц (США) — Морис Моррис (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 января

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Уэс Шульц (США) — Морис Моррис (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Уэс Шульц (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Уэс Шульц (США) легко справится с таким соперником, как Морис Моррис (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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