Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник 12-го января

12-го января в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тилвит ди Джиролами , а противостоять в этом поединке будет Нина Поточник.



12-го января в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 14:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12-го января откроет его противостояние Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:30 по МСК, то есть до начала игры. Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Нина Поточник может гордиться семью победами, а вот Тилвит ди Джиролами имеет только пять выигранных встреч.

Тилвит ди Джиролами

Тилвит ди Джиролами отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Тилвит ди Джиролами проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Тилвит ди Джиролами проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Тилвит ди Джиролами играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Тилвит ди Джиролами больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Нина Поточник

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Нина Поточникв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Нина Поточник играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Нина Поточник держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Нина Поточник демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Нина Поточник находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник (12-го января), ставки и коэффициенты

Тилвит ди Джиролами

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Тилвит ди Джиролами выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Тилвит ди Джиролами всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Тилвит ди Джиролами уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Тилвит ди Джиролами занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Тилвит ди Джиролами больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Тилвит ди Джиролами имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Нина Поточник

Нина Поточник лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Нина Поточник играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Нина Поточник начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Нина Поточник выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Нина Поточник сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тилвит ди Джиролами имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Нина Поточник в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тилвит ди Джиролами превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Нина Поточник сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тилвит ди Джиролами гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тилвит ди Джиролами — Нина Поточник. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Тилвит ди Джиролами и Нина Поточник.



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