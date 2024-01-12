«Кристиан Карто (США)» – «Ардин Диале (Фил)». 12.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кристиан Карто (США) — Ардин Диале (Фил) на 12-го января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кристиан Карто (США) и Ардин Диале (Фил) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

До 12-го января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кристиан Карто (США) — Ардин Диале (Фил). Это будет продолжаться вплоть до 23:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кристиан Карто (США) — Ардин Диале (Фил):

победа Кристиан Карто (США) – 0, ничья – 0, победа Ардин Диале (Фил) – 0

Прогноз на матч Кристиан Карто (США) – Ардин Диале (Фил) Бои, титульный бой, 12-го января :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Кристиан Карто (США) станет победителем боя. Если выиграет Ардин Диале (Фил), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кристиан Карто (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кристиан Карто (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кристиан Карто (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кристиан Карто (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кристиан Карто (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кристиан Карто (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Ардин Диале (Фил) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ардин Диале (Фил) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ардин Диале (Фил) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ардин Диале (Фил) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ардин Диале (Фил) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Кристиан Карто (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Кристиан Карто (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Кристиан Карто (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Кристиан Карто (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Кристиан Карто (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Кристиан Карто (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Ардин Диале (Фил) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ардин Диале (Фил) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ардин Диале (Фил) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ардин Диале (Фил) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ардин Диале (Фил), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кристиан Карто (США) – Ардин Диале (Фил) 12.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кристиан Карто (США) и Ардин Диале (Фил) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Кристиан Карто (США) и Ардин Диале (Фил). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Кристиан Карто (США) и Ардин Диале (Фил) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Кристиан Карто (США) и Ардин Диале (Фил) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кристиан Карто (США) сейчас находится на пике формы, так что Ардин Диале (Фил) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кристиан Карто (США).

Титульный бой Кристиан Карто (США) — Ардин Диале (Фил) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ардин Диале (Фил) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кристиан Карто (США)

Кристиан Карто (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Кристиан Карто (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Кристиан Карто (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Кристиан Карто (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Кристиан Карто (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Ардин Диале (Фил)

Уже несколько лет Ардин Диале (Фил) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Ардин Диале (Фил) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Ардин Диале (Фил) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Кристиан Карто (США) — Ардин Диале (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го января

Спортивные эксперты считают, что Кристиан Карто (США) сейчас намного сильнее, чем Ардин Диале (Фил), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Кристиан Карто (США) является очевидным фаворитом, ведь Ардин Диале (Фил) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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