«Лиам Нолан (Вел)» – «Али Алиев (Рос)». 13.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13.01.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Лиам Нолан (Вел) — Али Алиев (Рос). На ринге его участники появятся в 05:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Лиам Нолан (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 13.01.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Лиам Нолан (Вел) — Али Алиев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 05:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лиам Нолан (Вел) — Али Алиев (Рос):

победа Лиам Нолан (Вел) – 0, ничья – 0, победа Али Алиев (Рос) – 0

Прогноз на матч Лиам Нолан (Вел) – Али Алиев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.01.2024 :

Так как Лиам Нолан (Вел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Али Алиев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Лиам Нолан (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Лиам Нолан (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Лиам Нолан (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Лиам Нолан (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Лиам Нолан (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Лиам Нолан (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Али Алиев (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Али Алиев (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Али Алиев (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Али Алиев (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Али Алиев (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Лиам Нолан (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Лиам Нолан (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Лиам Нолан (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Лиам Нолан (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Али Алиев (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Али Алиев (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Али Алиев (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Али Алиев (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Али Алиев (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Лиам Нолан (Вел) – Али Алиев (Рос) 13.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Лиам Нолан (Вел) и Али Алиев (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лиам Нолан (Вел) и Али Алиев (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Лиам Нолан (Вел) и Али Алиев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Лиам Нолан (Вел) и Али Алиев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Лиам Нолан (Вел) и Али Алиев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Лиам Нолан (Вел) — Али Алиев (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Лиам Нолан (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Лиам Нолан (Вел) в данный момент сильнее, нежели Али Алиев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Лиам Нолан (Вел)

Лиам Нолан (Вел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Лиам Нолан (Вел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Лиам Нолан (Вел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Лиам Нолан (Вел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Лиам Нолан (Вел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Али Алиев (Рос)

Сейчас Али Алиев (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Али Алиев (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Али Алиев (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Али Алиев (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Али Алиев (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Лиам Нолан (Вел) — Али Алиев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.01.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Лиам Нолан (Вел) — Али Алиев (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Лиам Нолан (Вел), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Лиам Нолан (Вел) и Али Алиев (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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