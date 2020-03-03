Викмайер/Стосур — Вандевеге/Калинская. Прогноз, ставки на матч. WTA (04.03.20)

04-го марта 2020 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Викмайер/Стосур , а противостоять в этом поединке будет Вандевеге/Калинская.



Буквально несколько дней назад Викмайер/Стосур и Вандевеге/Калинская играли свои матчи, а теперь уже 04-го марта 2020 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 12:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Викмайер/Стосур имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Викмайер/Стосур — Вандевеге/Калинская. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Викмайер/Стосур выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Вандевеге/Калинская. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04-го марта 2020 года. Викмайер/Стосур не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Викмайер/Стосур

Этот турнир Викмайер/Стосур проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Викмайер/Стосур может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Викмайер/Стосур однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Викмайер/Стосур имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Викмайер/Стосур левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Викмайер/Стосур хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Вандевеге/Калинская

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Вандевеге/Калинская на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Вандевеге/Калинская демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Вандевеге/Калинская имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Вандевеге/Калинская намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Вандевеге/Калинская не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Вандевеге/Калинская будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Вандевеге/Калинская и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Вандевеге/Калинская умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Викмайер/Стосур — Вандевеге/Калинская

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Викмайер/Стосур и Вандевеге/Калинская впервые будут встречаться между собой. Если Викмайер/Стосур уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вандевеге/Калинская пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Викмайер/Стосур демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Викмайер/Стосур – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Викмайер/Стосур — Вандевеге/Калинская. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.03.20)

Викмайер/Стосур

В этом сезоне Викмайер/Стосур демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Викмайер/Стосур уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Викмайер/Стосур любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Викмайер/Стосур часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Викмайер/Стосур умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Вандевеге/Калинская

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Вандевеге/Калинская все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Вандевеге/Калинская сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Вандевеге/Калинская все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Вандевеге/Калинская предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Викмайер/Стосур — Вандевеге/Калинская Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Викмайер/Стосур и Вандевеге/Калинская. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Викмайер/Стосур — Вандевеге/Калинская: порядок побьёт класс

Викмайер/Стосур и Вандевеге/Калинская которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Викмайер/Стосур имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вандевеге/Калинская хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Викмайер/Стосур. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вандевеге/Калинская умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Викмайер/Стосур довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вандевеге/Калинская вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Викмайер/Стосур.

СЕГОДНЯ МАТЧ Викмайер/Стосур — Вандевеге/Калинская. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Викмайер/Стосур и Вандевеге/Калинская букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Викмайер/Стосур и Вандевеге/Калинская проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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