Иван Калачёв — Тимофей Кузьминич: кто пройдет в следующий раунд?

Иван Калачёв — Тимофей Кузьминич (15-го января 2024 года), ставки и коэффициенты

15-го января 2024 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Иван Калачёв , а противостоять в этом поединке будет Тимофей Кузьминич.



Иван Калачёв считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Тимофей Кузьминич 15-го января 2024 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 19:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иван Калачёв — Тимофей Кузьминич:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 15-го января 2024 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Иван Калачёв и Тимофей Кузьминич. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 19:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Иван Калачёв имеет на своем счету три победы, Тимофей Кузьминич может похвастаться четырьмя.

Иван Калачёв

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Иван Калачёв находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Иван Калачёв является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Иван Калачёв умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Иван Калачёв обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Иван Калачёв может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Тимофей Кузьминич

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Тимофей Кузьминичв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Тимофей Кузьминич играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Тимофей Кузьминич держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Тимофей Кузьминич демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Тимофей Кузьминич находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Иван Калачёв — Тимофей Кузьминич 15-го января 2024 года

Иван Калачёв

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Иван Калачёв, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Иван Калачёв уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Иван Калачёв старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Иван Калачёв, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Иван Калачёв не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Иван Калачёв все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Иван Калачёв точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тимофей Кузьминич

Этот сезон Тимофей Кузьминич проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Тимофей Кузьминич снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Тимофей Кузьминич слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Тимофей Кузьминич допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Иван Калачёв — Тимофей Кузьминич Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Иван Калачёв и Тимофей Кузьминич, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Иван Калачёв и Тимофей Кузьминич играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Иван Калачёв, и Тимофей Кузьминич неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Иван Калачёв — Тимофей Кузьминич: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Иван Калачёв и Тимофей Кузьминич из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Тимофей Кузьминич относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Тимофей Кузьминич проводит второй или третий матч. А вот Иван Калачёв как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Иван Калачёв, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Иван Калачёв без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Иван Калачёв вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иван Калачёв — Тимофей Кузьминич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Иван Калачёв и Тимофей Кузьминич букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Иван Калачёв и Тимофей Кузьминич проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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