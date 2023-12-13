Дмитрий Чихматов — Николай Потапенок. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.01.24)

Дмитрий Чихматов — Николай Потапенок (16-го января), ставки и коэффициенты

16-го января в 22:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Дмитрий Чихматов , а противостоять в этом поединке будет Николай Потапенок.



Дмитрий Чихматов сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16-го января придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Николай Потапенок. По Москве данный поединок начнется в 22:15. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Николай Потапенок, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Дмитрий Чихматов — Николай Потапенок. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 16-го января, ведь именно в этот день на корте встречаются Дмитрий Чихматов и Николай Потапенок. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 22:15 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Дмитрий Чихматов имеет на своем счету три победы, Николай Потапенок может похвастаться четырьмя.

Дмитрий Чихматов

На данный момент Дмитрий Чихматов является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Дмитрий Чихматов однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Дмитрий Чихматов демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Дмитрий Чихматов хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Дмитрий Чихматов часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Николай Потапенок

Во взрослом туре Николай Потапенок проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Николай Потапенок пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Николай Потапенок предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Николай Потапенок еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Дмитрий Чихматов — Николай Потапенок

Дмитрий Чихматов и Николай Потапенок – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Дмитрий Чихматов — Николай Потапенок. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.01.24)

Дмитрий Чихматов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Дмитрий Чихматов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Дмитрий Чихматов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Дмитрий Чихматов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Дмитрий Чихматов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Дмитрий Чихматов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Дмитрий Чихматов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Дмитрий Чихматов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Николай Потапенок

На этом турнире Николай Потапенок играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Николай Потапенок какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Николай Потапенок уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Николай Потапенок много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Николай Потапенок сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Николай Потапенок не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дмитрий Чихматов — Николай Потапенок Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дмитрий Чихматов и Николай Потапенок. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дмитрий Чихматов и Николай Потапенок встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дмитрий Чихматов и Николай Потапенок довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дмитрий Чихматов и Николай Потапенок подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дмитрий Чихматов — Николай Потапенок: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дмитрий Чихматов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дмитрий Чихматов и Николай Потапенок отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Николай Потапенок в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дмитрий Чихматов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Николай Потапенок сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дмитрий Чихматов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дмитрий Чихматов — Николай Потапенок. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дмитрий Чихматов и Николай Потапенок букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дмитрий Чихматов и Николай Потапенок проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-743576-elgava-llu-ventspils-augstskola-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-latvii-16-01-24/