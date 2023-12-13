Неханда Томиас — Жаклин Кабаж Авад. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.01.24)

17.01.2024 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Неханда Томиас , а противостоять в этом поединке будет Жаклин Кабаж Авад.



Теннисное противостояние Неханда Томиас — Жаклин Кабаж Авад пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 17.01.2024. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Неханда Томиас является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Неханда Томиас — Жаклин Кабаж Авад:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 17.01.2024 встречаются Неханда Томиас и Жаклин Кабаж Авад. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Неханда Томиас является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Неханда Томиас

В этом сезоне Неханда Томиас демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Неханда Томиас снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Неханда Томиас является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Неханда Томиас не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Неханда Томиас еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Жаклин Кабаж Авад

Во взрослом туре Жаклин Кабаж Авад проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Жаклин Кабаж Авад пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Жаклин Кабаж Авад предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Жаклин Кабаж Авад еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Неханда Томиас — Жаклин Кабаж Авад

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Неханда Томиас — Жаклин Кабаж Авад. Прогноз, ставки на матч(17.01.24)

Неханда Томиас

На данном турнире Неханда Томиас выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Неханда Томиас выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Неханда Томиас допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Неханда Томиас особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Неханда Томиас, это умение играть на травяных кортах.

Жаклин Кабаж Авад

Этот сезон Жаклин Кабаж Авад проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Жаклин Кабаж Авад снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Жаклин Кабаж Авад слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Жаклин Кабаж Авад допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Неханда Томиас — Жаклин Кабаж Авад Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Неханда Томиас и Жаклин Кабаж Авад. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Неханда Томиас — Жаклин Кабаж Авад: будет сделан акцент на атакующий теннис

Неханда Томиас и Жаклин Кабаж Авад которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Неханда Томиас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Жаклин Кабаж Авад хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Неханда Томиас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Жаклин Кабаж Авад умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Неханда Томиас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Жаклин Кабаж Авад вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Неханда Томиас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Неханда Томиас — Жаклин Кабаж Авад. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Неханда Томиас и Жаклин Кабаж Авад букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Неханда Томиас и Жаклин Кабаж Авад проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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