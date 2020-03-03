Николас Санчес Изкуиэрдо — Эдуард Эстеве Лобато. Прогноз, ставки на матч (04.03.20)

04-го марта 2020 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Николас Санчес Изкуиэрдо , а противостоять в этом поединке будет Эдуард Эстеве Лобато.



Так как Николас Санчес Изкуиэрдо в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Эдуард Эстеве Лобато, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04-го марта 2020 года. Но, доказать обратное Николас Санчес Изкуиэрдо все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николас Санчес Изкуиэрдо — Эдуард Эстеве Лобато:

Теннисный поединок Николас Санчес Изкуиэрдо — Эдуард Эстеве Лобато запланирован организаторами турнира на 04-го марта 2020 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Николас Санчес Изкуиэрдо и Эдуард Эстеве Лобато встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Николас Санчес Изкуиэрдо имеет три победы при одном поражении.

Николас Санчес Изкуиэрдо

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Николас Санчес Изкуиэрдо находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Николас Санчес Изкуиэрдо является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Николас Санчес Изкуиэрдо умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Николас Санчес Изкуиэрдо обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Николас Санчес Изкуиэрдо может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Эдуард Эстеве Лобато

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Эдуард Эстеве Лобатов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Эдуард Эстеве Лобато играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Эдуард Эстеве Лобато держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Эдуард Эстеве Лобато демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Эдуард Эстеве Лобато находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Николас Санчес Изкуиэрдо — Эдуард Эстеве Лобато

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Николас Санчес Изкуиэрдо и Эдуард Эстеве Лобато впервые будут встречаться между собой. Если Николас Санчес Изкуиэрдо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Эдуард Эстеве Лобато пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Николас Санчес Изкуиэрдо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Николас Санчес Изкуиэрдо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Николас Санчес Изкуиэрдо — Эдуард Эстеве Лобато. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.03.20)

Николас Санчес Изкуиэрдо

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Николас Санчес Изкуиэрдо проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Николас Санчес Изкуиэрдо в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Николас Санчес Изкуиэрдо больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Николас Санчес Изкуиэрдо уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Эдуард Эстеве Лобато

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Эдуард Эстеве Лобато все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Эдуард Эстеве Лобато сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Эдуард Эстеве Лобато все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Эдуард Эстеве Лобато предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Николас Санчес Изкуиэрдо — Эдуард Эстеве Лобато Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Николас Санчес Изкуиэрдо и Эдуард Эстеве Лобато. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Николас Санчес Изкуиэрдо и Эдуард Эстеве Лобато встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Николас Санчес Изкуиэрдо и Эдуард Эстеве Лобато довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Николас Санчес Изкуиэрдо и Эдуард Эстеве Лобато подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Николас Санчес Изкуиэрдо — Эдуард Эстеве Лобато: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Николас Санчес Изкуиэрдо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Николас Санчес Изкуиэрдо и Эдуард Эстеве Лобато отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Эдуард Эстеве Лобато в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Николас Санчес Изкуиэрдо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Эдуард Эстеве Лобато сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Николас Санчес Изкуиэрдо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Санчес Изкуиэрдо — Эдуард Эстеве Лобато. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Николас Санчес Изкуиэрдо и Эдуард Эстеве Лобато.



http://evolvegame.ru/cat2-251807-rieker-komarno-previdza-prognoz-professionala-na-match-04-03-20/