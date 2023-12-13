«Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи)» – «Мардсинг Каолакмуайтай (Таи)». 19.01.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 19-го января должен состояться бой Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) — Мардсинг Каолакмуайтай (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) и Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) — Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) пройдет 19-го января, и можно не сомневаться, что в 15:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) имеет две победы нокаутом, а Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) — Мардсинг Каолакмуайтай (Таи):

победа Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) – 0, ничья – 0, победа Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) – 0

Прогноз на матч Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) – Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го января :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) не очень выгодно, а вот Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) – Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) 19.01.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) и Мардсинг Каолакмуайтай (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) и Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) и Мардсинг Каолакмуайтай (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) и Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) и Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) и Мардсинг Каолакмуайтай (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) — Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи)

Так как Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Мардсинг Каолакмуайтай (Таи)

Никаких высот Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) — Мардсинг Каолакмуайтай (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го января

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) — Мардсинг Каолакмуайтай (Таи) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Сибсан Ноккхао КорМор11 (Таи) легко справится с таким соперником, как Мардсинг Каолакмуайтай (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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