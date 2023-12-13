«Алманбет Нусратилла (Кгз)» – «Аслан Товсултанов (Рос)». 19.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 19 января состоится интересный поединок Алманбет Нусратилла (Кгз) — Аслан Товсултанов (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:45 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 19 января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Алманбет Нусратилла (Кгз) — Аслан Товсултанов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 21:45, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алманбет Нусратилла (Кгз) — Аслан Товсултанов (Рос):

победа Алманбет Нусратилла (Кгз) – 0, ничья – 0, победа Аслан Товсултанов (Рос) – 0

Прогноз на матч Алманбет Нусратилла (Кгз) – Аслан Товсултанов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19 января :

Букмекерские конторы на бой Алманбет Нусратилла (Кгз) — Аслан Товсултанов (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Алманбет Нусратилла (Кгз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Алманбет Нусратилла (Кгз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Алманбет Нусратилла (Кгз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Алманбет Нусратилла (Кгз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Аслан Товсултанов (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Аслан Товсултанов (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Аслан Товсултанов (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Аслан Товсултанов (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Аслан Товсултанов (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Алманбет Нусратилла (Кгз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Алманбет Нусратилла (Кгз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Алманбет Нусратилла (Кгз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Алманбет Нусратилла (Кгз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Алманбет Нусратилла (Кгз) валится с ног. К тому же, Алманбет Нусратилла (Кгз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Алманбет Нусратилла (Кгз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Аслан Товсултанов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Аслан Товсултанов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Аслан Товсултанов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Аслан Товсултанов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Алманбет Нусратилла (Кгз) – Аслан Товсултанов (Рос) 19.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Алманбет Нусратилла (Кгз) и Аслан Товсултанов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алманбет Нусратилла (Кгз) и Аслан Товсултанов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Алманбет Нусратилла (Кгз) и Аслан Товсултанов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Алманбет Нусратилла (Кгз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Аслан Товсултанов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Алманбет Нусратилла (Кгз) — Аслан Товсултанов (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Алманбет Нусратилла (Кгз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Алманбет Нусратилла (Кгз) в данный момент сильнее, нежели Аслан Товсултанов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Алманбет Нусратилла (Кгз)

На самом деле Алманбет Нусратилла (Кгз) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Алманбет Нусратилла (Кгз) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Алманбет Нусратилла (Кгз) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Алманбет Нусратилла (Кгз) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Алманбет Нусратилла (Кгз) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Аслан Товсултанов (Рос)

Сейчас Аслан Товсултанов (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Аслан Товсултанов (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Аслан Товсултанов (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Аслан Товсултанов (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Аслан Товсултанов (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Алманбет Нусратилла (Кгз) — Аслан Товсултанов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19 января

На титульный бой Алманбет Нусратилла (Кгз) — Аслан Товсултанов (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Алманбет Нусратилла (Кгз) легко справится с таким соперником, как Аслан Товсултанов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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