«Жанбала Маликов (Азе)» – «Шихао Динг (Кит)». 19.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жанбала Маликов (Азе) — Шихао Динг (Кит). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жанбала Маликов (Азе) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 19-го января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Жанбала Маликов (Азе) — Шихао Динг (Кит). По Москве начало данного поединка будет в 15:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жанбала Маликов (Азе) — Шихао Динг (Кит):

победа Жанбала Маликов (Азе) – 0, ничья – 0, победа Шихао Динг (Кит) – 0

Прогноз на матч Жанбала Маликов (Азе) – Шихао Динг (Кит) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го января :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Жанбала Маликов (Азе) станет победителем боя. Если выиграет Шихао Динг (Кит), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Жанбала Маликов (Азе) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Жанбала Маликов (Азе) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Жанбала Маликов (Азе) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Жанбала Маликов (Азе) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Шихао Динг (Кит) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шихао Динг (Кит) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шихао Динг (Кит) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шихао Динг (Кит) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шихао Динг (Кит) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Жанбала Маликов (Азе) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Жанбала Маликов (Азе) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Жанбала Маликов (Азе) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Жанбала Маликов (Азе) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Жанбала Маликов (Азе) валится с ног. К тому же, Жанбала Маликов (Азе) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Жанбала Маликов (Азе) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Шихао Динг (Кит) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Шихао Динг (Кит) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Шихао Динг (Кит) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Шихао Динг (Кит) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Шихао Динг (Кит) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Шихао Динг (Кит) должен задуматься о своей обороне.

Жанбала Маликов (Азе) – Шихао Динг (Кит) 19.01.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Жанбала Маликов (Азе) и Шихао Динг (Кит). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Жанбала Маликов (Азе) и Шихао Динг (Кит) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Жанбала Маликов (Азе) и Шихао Динг (Кит) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Жанбала Маликов (Азе) — Шихао Динг (Кит) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Шихао Динг (Кит).

Жанбала Маликов (Азе)

Несмотря на то, что Жанбала Маликов (Азе) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Жанбала Маликов (Азе) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Жанбала Маликов (Азе) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Жанбала Маликов (Азе) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Шихао Динг (Кит)

На данный момент Шихао Динг (Кит) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Шихао Динг (Кит) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Шихао Динг (Кит) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Шихао Динг (Кит) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Шихао Динг (Кит) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Жанбала Маликов (Азе) — Шихао Динг (Кит). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го января

В этом поединке Жанбала Маликов (Азе) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Шихао Динг (Кит), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Жанбала Маликов (Азе) — Шихао Динг (Кит) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жанбала Маликов (Азе) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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