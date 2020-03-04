Морено Де Альборан/Фаллерт — Ден Хеер/Туркетти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.20)

Морено Де Альборан/Фаллерт — Ден Хеер/Туркетти (05-го марта 2020 года), ставки и коэффициенты

05-го марта 2020 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Морено Де Альборан/Фаллерт , а противостоять в этом поединке будет Ден Хеер/Туркетти.



Морено Де Альборан/Фаллерт считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Ден Хеер/Туркетти 05-го марта 2020 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 13:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Морено Де Альборан/Фаллерт — Ден Хеер/Туркетти:

До 05-го марта 2020 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Морено Де Альборан/Фаллерт — Ден Хеер/Туркетти вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Морено Де Альборан/Фаллерт и Ден Хеер/Туркетти не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:00 по МСК.

Морено Де Альборан/Фаллерт

Так как Морено Де Альборан/Фаллерт выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Морено Де Альборан/Фаллерт снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Морено Де Альборан/Фаллерт, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Морено Де Альборан/Фаллерт чем-то удивить, пока не ясно.



Ден Хеер/Туркетти

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ден Хеер/Туркеттив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ден Хеер/Туркетти играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ден Хеер/Туркетти держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ден Хеер/Туркетти демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ден Хеер/Туркетти находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Морено Де Альборан/Фаллерт и Ден Хеер/Туркетти впервые будут встречаться между собой. Если Морено Де Альборан/Фаллерт уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ден Хеер/Туркетти пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Морено Де Альборан/Фаллерт демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Морено Де Альборан/Фаллерт – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Морено Де Альборан/Фаллерт — Ден Хеер/Туркетти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.20)

Морено Де Альборан/Фаллерт

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Морено Де Альборан/Фаллерт проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Морено Де Альборан/Фаллерт в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Морено Де Альборан/Фаллерт больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Морено Де Альборан/Фаллерт уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ден Хеер/Туркетти

Выступать в зале Ден Хеер/Туркетти не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ден Хеер/Туркетти старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ден Хеер/Туркетти принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ден Хеер/Туркетти демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ден Хеер/Туркетти даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ден Хеер/Туркетти хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Морено Де Альборан/Фаллерт — Ден Хеер/Туркетти Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Морено Де Альборан/Фаллерт и Ден Хеер/Туркетти начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Морено Де Альборан/Фаллерт и Ден Хеер/Туркетти показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Морено Де Альборан/Фаллерт и Ден Хеер/Туркетти провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Морено Де Альборан/Фаллерт и Ден Хеер/Туркетти действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Морено Де Альборан/Фаллерт — Ден Хеер/Туркетти: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Морено Де Альборан/Фаллерт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Морено Де Альборан/Фаллерт и Ден Хеер/Туркетти отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ден Хеер/Туркетти в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Морено Де Альборан/Фаллерт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ден Хеер/Туркетти сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Морено Де Альборан/Фаллерт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Морено Де Альборан/Фаллерт — Ден Хеер/Туркетти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Морено Де Альборан/Фаллерт и Ден Хеер/Туркетти сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Морено Де Альборан/Фаллерт, и Ден Хеер/Туркетти будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-252158-prognoz-na-match-yudis-chong-aleksa-gletch-ot-eksperta-05-03-20/