Антраник (жен) — Бейрут (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз и ставка на матч Антраник (жен) — Бейрут (жен) 23-го января 2024 года

23-го января 2024 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Ливана, в котором на своей площадке местный клуб Антраник (жен) примет соперника по национальному первенству Бейрут (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Антраник (жен) – Бейрут (жен), запланированный на 23-го января 2024 года. Баскетболисты появятся на площадке в 21:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Бейрут (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Антраник (жен) — Бейрут (жен):

В 21:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Антраник (жен) и Бейрут (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 23-го января 2024 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Бейрут (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Антраник (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Антраник (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Антраник (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Антраник (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Антраник (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Антраник (жен) нет более травмированных игроков основы.



Бейрут (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Бейрут (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Бейрут (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Бейрут (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Антраник (жен) — Бейрут (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Антраник (жен) пообещал, что 23-го января 2024 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 21:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Бейрут (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Антраник (жен) — Бейрут (жен) (23-го января 2024 года), ставки и коэффициенты

Антраник (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Антраник (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Антраник (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Бейрут (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Бейрут (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бейрут (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Антраник (жен) — Бейрут (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Антраник (жен) — Бейрут (жен), который должен пройти 23-го января 2024 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Антраник (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Антраник (жен) — Бейрут (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Антраник (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Антраник (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бейрут (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бейрут (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бейрут (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бейрут (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Антраник (жен) — Бейрут (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Антраник (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Антраник (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Антраник (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бейрут (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бейрут (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бейрут (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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