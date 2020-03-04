Яник Мертенс — Альберто Барросо Кампос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.20)

Яник Мертенс — Альберто Барросо Кампос (05-го марта 2020 года), ставки и коэффициенты

05-го марта 2020 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Яник Мертенс , а противостоять в этом поединке будет Альберто Барросо Кампос.



Яник Мертенс сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 05-го марта 2020 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Альберто Барросо Кампос. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Альберто Барросо Кампос, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Яник Мертенс — Альберто Барросо Кампос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Яник Мертенс — Альберто Барросо Кампос запланирован организаторами турнира на 05-го марта 2020 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Яник Мертенс и Альберто Барросо Кампос встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Яник Мертенс имеет три победы при одном поражении.

Яник Мертенс

Яник Мертенс отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Яник Мертенс проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Яник Мертенс проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Яник Мертенс играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Яник Мертенс больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Альберто Барросо Кампос

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Альберто Барросо Кампос на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Альберто Барросо Кампос демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Альберто Барросо Кампос имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Альберто Барросо Кампос намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Альберто Барросо Кампос не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Альберто Барросо Кампос будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Альберто Барросо Кампос и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Альберто Барросо Кампос умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Яник Мертенс — Альберто Барросо Кампос

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Яник Мертенс — Альберто Барросо Кампос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.20)

Яник Мертенс

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Яник Мертенс выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Яник Мертенс всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Яник Мертенс уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Яник Мертенс занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Яник Мертенс больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Яник Мертенс имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Альберто Барросо Кампос

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Альберто Барросо Кампос все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Альберто Барросо Кампос сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Альберто Барросо Кампос все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Альберто Барросо Кампос предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Яник Мертенс — Альберто Барросо Кампос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Яник Мертенс и Альберто Барросо Кампос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Яник Мертенс — Альберто Барросо Кампос: будет сделан акцент на атакующий теннис

Яник Мертенс и Альберто Барросо Кампос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Яник Мертенс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Альберто Барросо Кампос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Яник Мертенс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Альберто Барросо Кампос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Яник Мертенс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Альберто Барросо Кампос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Яник Мертенс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Яник Мертенс — Альберто Барросо Кампос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Яник Мертенс и Альберто Барросо Кампос сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Яник Мертенс, и Альберто Барросо Кампос будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-252434-terenke-atmane-evan-ferness-prognoz-specialista-05-03-20/