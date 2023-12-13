СЛУНЕТА — Спишска-Нова-Вес. Прогноз, ставки на матч. Кубок Альпе Адриа (24.01.24)

24-го января в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Альпе Адриа, в котором на своей площадке местный клуб СЛУНЕТА примет соперника по национальному первенству Спишска-Нова-Вес.



Болельщики баскетбольного клуба СЛУНЕТА очень любят матчи против БК Спишска-Нова-Вес, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 24-го января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 20:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба СЛУНЕТА одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ СЛУНЕТА — Спишска-Нова-Вес:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб СЛУНЕТА возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Спишска-Нова-Вес. Данный поединок будет сыгран 24-го января, а по московскому времени его начало состоится в 20:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Спишска-Нова-Вес лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

СЛУНЕТА

Баскетбольный клуб СЛУНЕТА в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб СЛУНЕТА проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Спишска-Нова-Вес

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Спишска-Нова-Вес потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч СЛУНЕТА — Спишска-Нова-Вес

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок СЛУНЕТА — Спишска-Нова-Вес, который организаторы собираются провести 24-го января. По московскому времени начало данной игры будет в 20:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб СЛУНЕТА.



СЛУНЕТА — Спишска-Нова-Вес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.01.24)

СЛУНЕТА

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб СЛУНЕТА наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК СЛУНЕТА сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб СЛУНЕТА всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба СЛУНЕТА бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Спишска-Нова-Вес

После того, как баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч СЛУНЕТА — Спишска-Нова-Вес Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка СЛУНЕТА — Спишска-Нова-Вес, который должен пройти 24-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб СЛУНЕТА в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

СЛУНЕТА — Спишска-Нова-Вес: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба СЛУНЕТА подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба СЛУНЕТА и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба СЛУНЕТА еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб СЛУНЕТА сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Спишска-Нова-Вес также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ СЛУНЕТА — Спишска-Нова-Вес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб СЛУНЕТА был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб СЛУНЕТА вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба СЛУНЕТА практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Спишска-Нова-Вес действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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