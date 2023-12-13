Валигора/Ван Импе — Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз. Прогноз, ставки на матч (25.01.24)

25-го января в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Валигора/Ван Импе , а противостоять в этом поединке будет Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз.



Теннисное противостояние Валигора/Ван Импе — Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз пройдет 25-го января, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 14:00 по московскому времени. Хотя Валигора/Ван Импе и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Валигора/Ван Импе — Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз:

Валигора/Ван Импе имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25-го января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Валигора/Ван Импе имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Валигора/Ван Импе

В этом сезоне Валигора/Ван Импе имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Валигора/Ван Импе может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Валигора/Ван Импе еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Валигора/Ван Импе и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Валигора/Ван Импе и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Валигора/Ван Импе — Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз 25-го января

Валигора/Ван Импе

На этом турнире именно Валигора/Ван Импе может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Валигора/Ван Импе отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Валигора/Ван Импе еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Валигора/Ван Импе не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз

Этот сезон Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Валигора/Ван Импе — Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Валигора/Ван Импе и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Валигора/Ван Импе и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Валигора/Ван Импе и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Валигора/Ван Импе и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Валигора/Ван Импе — Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Валигора/Ван Импе имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Валигора/Ван Импе и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Валигора/Ван Импе превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Валигора/Ван Импе гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валигора/Ван Импе — Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Валигора/Ван Импе и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Валигора/Ван Импе и для Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-749423-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-elevation-ural-police-25-01-24/