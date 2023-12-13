«Густаво Оливейра (Пор)» – «Сафар Ахмадов (Каз)». 27.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 27-го января 2024 года состоится интересный поединок Густаво Оливейра (Пор) — Сафар Ахмадов (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:45 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 27-го января 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Густаво Оливейра (Пор) — Сафар Ахмадов (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 03:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Густаво Оливейра (Пор) — Сафар Ахмадов (Каз):

победа Густаво Оливейра (Пор) – 0, ничья – 0, победа Сафар Ахмадов (Каз) – 0

Прогноз на матч Густаво Оливейра (Пор) – Сафар Ахмадов (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го января 2024 года :

Так как Густаво Оливейра (Пор) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Сафар Ахмадов (Каз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Густаво Оливейра (Пор) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Густаво Оливейра (Пор) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Густаво Оливейра (Пор) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Густаво Оливейра (Пор) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Густаво Оливейра (Пор) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Сафар Ахмадов (Каз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сафар Ахмадов (Каз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сафар Ахмадов (Каз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сафар Ахмадов (Каз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сафар Ахмадов (Каз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Густаво Оливейра (Пор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Густаво Оливейра (Пор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Густаво Оливейра (Пор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Густаво Оливейра (Пор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Сафар Ахмадов (Каз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сафар Ахмадов (Каз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сафар Ахмадов (Каз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сафар Ахмадов (Каз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сафар Ахмадов (Каз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Густаво Оливейра (Пор) – Сафар Ахмадов (Каз) 27.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Густаво Оливейра (Пор) и Сафар Ахмадов (Каз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Густаво Оливейра (Пор) и Сафар Ахмадов (Каз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Густаво Оливейра (Пор) и Сафар Ахмадов (Каз). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Густаво Оливейра (Пор) и Сафар Ахмадов (Каз) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Густаво Оливейра (Пор) и Сафар Ахмадов (Каз) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Густаво Оливейра (Пор) будет намного сильнее, чем Сафар Ахмадов (Каз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Густаво Оливейра (Пор) в данный момент сильнее, нежели Сафар Ахмадов (Каз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Густаво Оливейра (Пор)

Густаво Оливейра (Пор) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Густаво Оливейра (Пор) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Густаво Оливейра (Пор) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Густаво Оливейра (Пор) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Густаво Оливейра (Пор) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Сафар Ахмадов (Каз)

Никаких высот Сафар Ахмадов (Каз) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Сафар Ахмадов (Каз) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Сафар Ахмадов (Каз) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Сафар Ахмадов (Каз) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Густаво Оливейра (Пор) — Сафар Ахмадов (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го января 2024 года

Несмотря на то, что Густаво Оливейра (Пор) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Сафар Ахмадов (Каз) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Густаво Оливейра (Пор) является очевидным фаворитом, ведь Сафар Ахмадов (Каз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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