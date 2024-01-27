«Эрмал Хадрибеж (Алб)» – «Богдан Штонда (Укр)». 27.01.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27-го января должен состояться бой Эрмал Хадрибеж (Алб) — Богдан Штонда (Укр), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эрмал Хадрибеж (Алб) и Богдан Штонда (Укр) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 27-го января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эрмал Хадрибеж (Алб) — Богдан Штонда (Укр). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрмал Хадрибеж (Алб) — Богдан Штонда (Укр):

победа Эрмал Хадрибеж (Алб) – 0, ничья – 0, победа Богдан Штонда (Укр) – 0

Прогноз на матч Эрмал Хадрибеж (Алб) – Богдан Штонда (Укр) Бои, титульный бой, 27-го января :

Из-за того, что все ставят на то, что Эрмал Хадрибеж (Алб) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Богдан Штонда (Укр) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эрмал Хадрибеж (Алб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эрмал Хадрибеж (Алб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эрмал Хадрибеж (Алб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эрмал Хадрибеж (Алб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эрмал Хадрибеж (Алб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Богдан Штонда (Укр) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Богдан Штонда (Укр) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Богдан Штонда (Укр) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Богдан Штонда (Укр) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Богдан Штонда (Укр) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Эрмал Хадрибеж (Алб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эрмал Хадрибеж (Алб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эрмал Хадрибеж (Алб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эрмал Хадрибеж (Алб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эрмал Хадрибеж (Алб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Богдан Штонда (Укр) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Богдан Штонда (Укр) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Богдан Штонда (Укр) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Богдан Штонда (Укр) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Богдан Штонда (Укр) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Богдан Штонда (Укр) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Богдан Штонда (Укр) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эрмал Хадрибеж (Алб) – Богдан Штонда (Укр) 27.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Эрмал Хадрибеж (Алб) и Богдан Штонда (Укр) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эрмал Хадрибеж (Алб) и Богдан Штонда (Укр). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Эрмал Хадрибеж (Алб) и Богдан Штонда (Укр) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эрмал Хадрибеж (Алб) и Богдан Штонда (Укр) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эрмал Хадрибеж (Алб) и Богдан Штонда (Укр) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эрмал Хадрибеж (Алб) — Богдан Штонда (Укр) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Богдан Штонда (Укр) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эрмал Хадрибеж (Алб) и Богдан Штонда (Укр), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Богдан Штонда (Укр) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эрмал Хадрибеж (Алб)

Эрмал Хадрибеж (Алб) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Эрмал Хадрибеж (Алб) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Эрмал Хадрибеж (Алб) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Эрмал Хадрибеж (Алб) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Эрмал Хадрибеж (Алб) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Богдан Штонда (Укр)

Никаких высот Богдан Штонда (Укр) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Богдан Штонда (Укр) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Богдан Штонда (Укр) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Богдан Штонда (Укр) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Эрмал Хадрибеж (Алб) — Богдан Штонда (Укр). Прогноз и ставки на матч. Бои 27-го января

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эрмал Хадрибеж (Алб) — Богдан Штонда (Укр) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эрмал Хадрибеж (Алб) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эрмал Хадрибеж (Алб) и Богдан Штонда (Укр), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эрмал Хадрибеж (Алб) выиграет с помощью нокаута.

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