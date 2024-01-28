«Джонатан Пирсма (США)» – «Аарон Треселл (США)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28.01.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джонатан Пирсма (США) — Аарон Треселл (США). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джонатан Пирсма (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джонатан Пирсма (США) — Аарон Треселл (США) пройдет 28.01.2024, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джонатан Пирсма (США) имеет две победы нокаутом, а Аарон Треселл (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонатан Пирсма (США) — Аарон Треселл (США):

победа Джонатан Пирсма (США) – 1.12, ничья – 60, победа Аарон Треселл (США) – 6.01

Прогноз на матч Джонатан Пирсма (США) – Аарон Треселл (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28.01.2024 :

Так как Джонатан Пирсма (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.12. В то же время Аарон Треселл (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 6.01.

История личных встреч

На данный момент Джонатан Пирсма (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джонатан Пирсма (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джонатан Пирсма (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джонатан Пирсма (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Аарон Треселл (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Аарон Треселл (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Аарон Треселл (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Аарон Треселл (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Аарон Треселл (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Джонатан Пирсма (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джонатан Пирсма (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джонатан Пирсма (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джонатан Пирсма (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Аарон Треселл (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Аарон Треселл (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Аарон Треселл (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Аарон Треселл (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джонатан Пирсма (США) – Аарон Треселл (США) 28.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джонатан Пирсма (США) и Аарон Треселл (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джонатан Пирсма (США) и Аарон Треселл (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джонатан Пирсма (США) и Аарон Треселл (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джонатан Пирсма (США) и Аарон Треселл (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джонатан Пирсма (США) и Аарон Треселл (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джонатан Пирсма (США) — Аарон Треселл (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джонатан Пирсма (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Джонатан Пирсма (США) — Аарон Треселл (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Аарон Треселл (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джонатан Пирсма (США)

Так как Джонатан Пирсма (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джонатан Пирсма (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джонатан Пирсма (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джонатан Пирсма (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Аарон Треселл (США)

В данный момент Аарон Треселл (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Аарон Треселл (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Аарон Треселл (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Аарон Треселл (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джонатан Пирсма (США) — Аарон Треселл (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28.01.2024

Спортивные эксперты считают, что Джонатан Пирсма (США) сейчас намного сильнее, чем Аарон Треселл (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джонатан Пирсма (США) и Аарон Треселл (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джонатан Пирсма (США) выиграет бой.

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